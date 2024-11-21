Стрижка такая же важная в образе, как наряд, поэтому ей следует уделить особое внимание, пишет 24 Канал. Важно сделать такую прическу, которая будет подчеркивать естественность, наделять волосы объемом, подчеркивая структуру.

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Представленные прически дают простор для экспериментов – волосы могут иметь любую длину, но при этом будут выглядеть стильно и роскошно. Чтобы создать интересную прическу в новом сезоне, советуем присмотреться к нескольким лучшим вариантам стрижек.

Стрижка боб

Боб считается самой популярной стрижкой этого сезона. Она универсальна и подходит для любого возраста и формы лица. Благодаря бобу у вас всегда будет совершенная и стильная прическа, а короткая длина позволит волосам быстро высохнуть.

Каре

В последнее время многие девушки отдают предпочтение стрижке каре. Такая прическа освежает и добавляет немного элегантности образу и изысканности. Каре хорошо смотрится на естественных волосах, поэтому можете прибегнуть к эксперименту и сделать для себя интересный вариант прически в новом сезоне.

Челка-шторка

Стильная челка не сходит с beauty-радаров уже несколько лет подряд. Она очень удачно освежает образ, поэтому ее любят множество девушек. Советуем к челке создавать локоны или легкие волны, чтобы прическа выглядела романтичной и непринужденной.

Прямой срез

В моде может быть много разных причесок, однако актуальным всегда будет считаться ровный срез на волосах. Независимо от длины, записывайтесь время от времени на прием к парикмахеру, чтобы ваши концы были аккуратно подрезаны. Такие волосы выглядят более живыми и намного красивее.

Каскад

Стрижка каскад некоторое время находилась в тени, но теперь снова вернулась в моду. Она придает образам объема и структуры и прекрасно подойдет для тонких или средних волос по густоте. Прекрасно смотрится эта стрижка на средней длине волос, делая прическу легкой и воздушной. Стилисты говорят, что эта стрижка удачно подчеркивает структуру.