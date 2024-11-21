Стрижка така ж важлива в образі, як вбрання, тому їй слід приділити особливу увагу, пише 24 Канал. Важливо зробити таку зачіску, яка буде підкреслювати природність, наділяти волосся об’ємом, підкреслюючи структуру.

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Представлені зачіски дають простір для експериментів – волосся може мати будь-яку довжину, але при цьому буде виглядати стильно та розкішно. Щоб створити цікаву зачіску в новому сезоні, радимо придивитися до кількох найкращих варіантів стрижок.

Стрижка боб

Боб вважається найпопулярнішою стрижкою цього сезону. Вона універсальна та підходить для будь-якого віку та форми обличчя. Завдяки бобу у вас завжди буде довершена та стильна зачіска, а коротка довжина дозволить волоссю швидко висохнути.

Каре

Останнім часом чимало дівчат віддають перевагу стрижці каре. Така зачіска освіжає й додає трохи елегантності образу й вишуканості. Каре має гарний вигляд на природному волоссі, тому можете вдатися до експерименту й зробити для себе цікавий варіант зачіски в новому сезоні.

Чубчик-шторка

Стильний чубчик не сходить з beauty-радарів вже кілька років поспіль. Він дуже вдало освіжає образ, тож його люблять безліч дівчат. Радимо до чубчика створювати локони чи легкі хвильки, щоб зачіска виглядала романтичною й невимушеною.

Прямий зріз

У моді може бути багато різних зачісок, однак актуальним завжди буде вважатися рівний зріз на волоссі. Незалежно від довжини, записуйтеся час від часу на прийом до перукаря, щоб ваші кінці були охайно підрізаними. Таке волосся виглядає живішим та набагато красивішим.

Каскад

Стрижка каскад певний час перебувала в тіні, але тепер знову повернулася в моду. Вона надає образам об’єму та структури й чудово пасуватиме для тонкого чи середнього волосся за густиною. Чудово виглядає ця стрижка на середній довжині волосся, роблячи зачіску легкою й повітряною. Стилісти кажуть, що ця стрижка вдало підкреслює структуру.