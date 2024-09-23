Кроссовки, которые надо иметь этой осенью: их уже носят все мировые модницы
Источник:Elle
Стильные образы осенью невозможно представить без красивых образов на основе кроссовок. Модные девушки уже давно доказали, что кроссовки можно носить со стильными кожаными куртками, бомберами и пальто.
В моде всегда будут белые и черные кроссовки, впрочем со временем они надоедают, поэтому стоит довершать образы другими не менее интересными и эффектными моделями обуви. Ведущие мировые модницы уже добавили их в свой гардероб, поэтому далее рассказываем вам, как выглядят трендовые кроссовки осени.
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Adidas Samba & Gazelle
Эти кроссовки уже могли кому-то надоесть, впрочем Adidas Samba стали настоящей классикой и до сих пор остаются универсальными. Так же в моду вернулись Gazelle, которые на определенное время сошли с fashion-пьедестала, а теперь снова набирают популярности. Эти две пары кроссовок очень легко совместить с любым нарядом.
Трендовые кроссовки осени / Фото Elle
New Balance 530
Кроссовки из сетчатого материала впервые появились в моде еще в 1990-х годах для бегунов, а сейчас они являются одними из самых популярных в мире. Эту обувь до сих пор активно носит Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид.
Актуальные кроссовки осени / Фото Elle
Nike Cortez
В этом году в моду грандиозно возвращаются кроссовки Nike Cortez. Весной ими часто дополняли свои образы испанские и португальские инфлюенсеры. Выбирайте для себя на осень модели в розовом, красном, зеленом или синем цвете.
Трендовые кроссовки осени / Фото Elle
Onitsuka Tiger Mexico 66
Стилисты советуют приобрести осенью кроссовки с металлическим блеском, впрочем не забывайте о классике, которую мы все знаем благодаря фильму "Убить Билла". Ума Турман сделала желтые кроссовки с черными полосами культовыми.
Актуальные кроссовки осени / Фото Elle
New Balance 530 SL
Известные бренды часто создают коллаборации, поэтому бренд New Balance решил создать кроссовки вместе с брендом Миуччи Пради Miu Miu. Модницы активно носят замшевые пары обуви, которые напоминают ретроэстетику.
Трендовые кроссовки осени / Фото Elle
Все эти пары обуви прекрасно сочетаются с классическими брючными костюмами, джинсами или брюками палаццо. Модницы их также стилизуют с платьями и юбками. Теперь базовый наряд не обязательно сочетать с белоснежной обувью.