У моді завжди будуть білі та чорні кросівки, втім з часом вони набридають, тож варто довершувати образи іншими не менш цікавими та ефектними моделями взуття. Провідні світові модниці вже додали їх до свого гардероба, тож далі розповідаємо вам, як виглядають трендові кросівки осені.

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Adidas Samba & Gazelle

Ці кросівки вже могли комусь набриднути, втім Adidas Samba стали справжньою класикою і досі залишаються універсальними. Так само в моду повернулися Gazelle, які на певний час зійшли з fashion-п’єдисталу, а тепер знову набирають популярності. Ці дві пари кросівок дуже легко поєднати з будь-яким вбранням.



Трендові кросівки осені / Фото Elle

New Balance 530

Кросівки з сітчастого матеріалу вперше з’явилися в моді ще у 1990-х роках для бігунів, а зараз вони є одними з найпопулярніших у світі. Це взуття досі активно носить Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та Белла Хадід.



Актуальні кросівки осені / Фото Elle

Nike Cortez

Цього року в моду грандіозно повертаються кросівки Nike Cortez. Навесні ними часто доповнювали свої образи іспанські та португальські інфлюенсери. Обирайте для себе на осінь моделі в рожевому, червоному, зеленому чи синьому кольорі.



Трендові кросівки осені / Фото Elle

Onitsuka Tiger Mexico 66

Стилісти радять придбати восени кросівки з металевим блиском, втім не забувайте про класику, яку ми всі знаємо завдяки фільму "Убити Біллла". Ума Турман зробила жовті кросівки з чорними смугами культовими.



Актуальні кросівки осені / Фото Elle

New Balance 530 SL

Відомі бренди часто створюють колаборації, тож бренд New Balance вирішив створити кросівки разом з брендом Міуччи Пради Miu Miu. Модниці активно носять замшеві пари взуття, які нагадують ретроестетику.



Трендові кросівки осені / Фото Elle

Всі ці пари взуття чудово поєднаються з класичними штанними костюмами, джинсами чи штанами палаццо. Модниці їх також стилізують з сукнями та спідницями. Тепер базове вбрання не обов’язково поєднувати білосніжним взуттям.