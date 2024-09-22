Офісний дрес-код вже давно не складається з сорочки та спідниці-олівця, пише Lady 24. Тепер у всіх є можливість одягати стильне та модне вбрання, яке буде підкреслювати вашу індивідуальність.

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Ми проаналізували аутфіти дівчат, які підійдуть для виходу в офіс та радимо й вам надихнутися їхніми стилізаціями. Всі образи легко повторити, оскільки речі чудово поєднуються між собою.

Штани і кардиган

Створіть красивий костюм на основі штанів, а замість жакета – оберіть кардиган того ж кольору. Під низ одягайте білу базову футболку та довершуйте образ цікавим взуттям на підборах.

Сорочка і штани

Приміряйте на собі цікаву блакитну сорочку в смужку в поєднанні з класичними чорними штанами. Для створення романтичного та милого образу, доповніть look сітчастими балетками.

Кардиган і джинси

Оберіть для себе цікавий кардиган трендового бордового кольору та поєднайте з лоферами цього кольору. Бордовий відтінок – хіт осені 2024 року, тож в цих речах ви точно будете виглядати модно та красиво. Завершити аутфіт можна базовими джинсами.

Жакет і джинси

Створіть образ на основі класичного та кежуального стилю. Одягайте білу базову футболку та поєднуйте її з жакетом сірого кольору, джинсами та балетками Мері Джейн.

Светр і довга спідниця

Спідниці в довжині міді чи максі залишаються на піку популярності. Для красивого образу обирайте светр і спідницю в одному кольорі для монохромного аутфіту. Такий look можна поєднати з балетками чи чоботами.

Додавайте до цих образів шкіряні куртки, бомбери чи тренчі. Також особливої родзинки аутфітам додадуть головні убори та прикраси, тож завжди довершуйте ними свої виходи.