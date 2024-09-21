У вересні наші образи ще можна доповнювати балетками, втім жовтень і листопад є доволі холодними місяцями, тож без теплих чобіт нам не обійтися, пише Lady 24. Вони врятують нас у дощову погоду та довершать аутфіти в сонячний день.

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Чоботи вище колін

Кожного року наші образи доповнюють класичні чоботи вище колін. Це взуття потребує продуманого образу, оскільки вони гарно поєднуються лише з короткими сукнями, спідницями чи лосинами. Найкраще виглядає таке взуття на підборах.

Чоботи до колін

Ці чоботи мають бути в кожної дівчини. Вони легкі в стилізації та гарно поєднуються з будь-яким стилем: романтичним, кежуальним чи офісним. Обирайте для себе жокейські чоботи на низькій підошві, які з осені стають мегапопулярними.

Чоботи з гострим носком

Таке взуття додає образам особливого шику та жіночності. Красиво виглядають базові варіанти в чорному кольорі, які підходять абсолютно до всього.

З квадратним носком

Спочатку здавалося, що квадратний носок з’явився у нашому гардеробі на кілька сезонів, однак вже впродовж тривалого часу він не здає своїх позицій. Обирайте для себе красиве взуття в коричневому чи молочному кольорі, які стануть чудовим різноманіттям для базових чорних чобіт.