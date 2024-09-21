В сентябре наши образы еще можно дополнять балетками, впрочем октябрь и ноябрь довольно холодными месяцами, поэтому без теплых сапог нам не обойтись, пишет Lady 24. Они спасут нас в дождливую погоду и завершат аутфиты в солнечный день.

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Сапоги выше колен

Каждый год наши образы дополняют классические сапоги выше колен. Эта обувь требует продуманного образа, поскольку они хорошо сочетаются только с короткими платьями, юбками или лосинами. Лучше всего выглядит такая обувь на каблуках.

Сапоги до колен

Эти сапоги должны быть у каждой девушки. Они легкие в стилизации и хорошо сочетаются с любым стилем: романтическим, кэжуальным или офисным. Выбирайте для себя жокейские сапоги на низкой подошве, которые с осени становятся мегапопулярными.

Сапоги с острым носком

Такая обувь добавляет образам особого шика и женственности. Красиво смотрятся базовые варианты в черном цвете, которые подходят абсолютно ко всему.

С квадратным носком

Сначала казалось, что квадратный носок появился в нашем гардеробе на несколько сезонов, однако уже на протяжении длительного времени он не сдает своих позиций. Выбирайте для себя красивую обувь в коричневом или молочном цвете, которые станут прекрасным разнообразием для базовых черных сапог.