Стильные очки на лето 2025: лучшая подборка для модных девушек
- Среди главных моделей очков на лето 2025 - авиаторы, массивная цветная оправа и прямоугольные очки.
- Авиаторы в размере оверсайз, яркая оправа и прямоугольные формы являются трендовыми выборами, способными кардинально изменить настроение образа.
Очки прекрасно завершают образ, поэтому без них сложно представить летний образ. Кроме того, они являются необходимостью, потому что защищают глаза от солнца, а кожу от мруження. Многие девушки любят носить летом разные очки, чтобы каждый раз создавать интересные аутфиты.
Солнцезащитные очки способны задать настроение всему образу, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. К главным моделям сезона относятся очки, которые для нас уже знакомы и не станут новинкой.
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Какие очки в моде этим летом?
Эти очки уже получили популярность среди модниц, поэтому советуем добавить их в свою коллекцию.
Авиаторы
Эта классическая форма очков для многих является мастхэвом. Каждый сезон очки-авиаторы возглавляют топы. Многие отвергли этот аксессуар, однако советуем в этом сезоне обращать внимание на очки-авиаторы в размере оверсайз.
Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
Массивная цветная оправа
Яркая оправа является трендом среди очков на лето 2025. Такой аксессуар способен кардинально изменить настроение образа и превратить его из сдержанного базового гардероба на игривый. Очки способны дополнить актуальные ретро-образы, поскольку имеют вайб тех времен.
Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
Прямоугольные очки
Эта модная модель способна завершить изысканные и элегантные образы. Аксессуар является универсальным и хорошо подойдет для ежедневных образов. Прямоугольные очки выбирают те, кто разбирается в трендах и имеет ощущение современного стиля.
Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
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