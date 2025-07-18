Стильные очки на лето 2025: лучшая подборка для модных девушек

Очки прекрасно завершают образ, поэтому без них сложно представить летний образ. Кроме того, они являются необходимостью, потому что защищают глаза от солнца, а кожу от мруження. Многие девушки любят носить летом разные очки, чтобы каждый раз создавать интересные аутфиты.

Солнцезащитные очки способны задать настроение всему образу, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. К главным моделям сезона относятся очки, которые для нас уже знакомы и не станут новинкой.

Читайте также 3 пары самых модных босоножек на лето: что купить на жаркое время года

Какие очки в моде этим летом?

Эти очки уже получили популярность среди модниц, поэтому советуем добавить их в свою коллекцию.

Авиаторы

Эта классическая форма очков для многих является мастхэвом. Каждый сезон очки-авиаторы возглавляют топы. Многие отвергли этот аксессуар, однако советуем в этом сезоне обращать внимание на очки-авиаторы в размере оверсайз.



Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Массивная цветная оправа

Яркая оправа является трендом среди очков на лето 2025. Такой аксессуар способен кардинально изменить настроение образа и превратить его из сдержанного базового гардероба на игривый. Очки способны дополнить актуальные ретро-образы, поскольку имеют вайб тех времен.



Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Прямоугольные очки

Эта модная модель способна завершить изысканные и элегантные образы. Аксессуар является универсальным и хорошо подойдет для ежедневных образов. Прямоугольные очки выбирают те, кто разбирается в трендах и имеет ощущение современного стиля.



Стильные солнцезащитные очки на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

К слову, недавно мы рассказали, чем заменить джинсы в жаркое время.