Сонцезахисні окуляри здатні задати настрій усьому образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. До головних моделей сезону належать окуляри, які для нас вже є знайомими й не стануть новинкою.

Читайте також 3 пари наймодніших босоніжок на літо: що купити на спекотну пору року

Які окуляри в моді цього літа?

Ці окуляри вже здобули популярність серед модниць, тож радимо додати їх до своєї колекції.

Авіатори

Ця класична форма окулярів для багатьох є мастхевом. Кожного сезону окуляри-авіатори очолюють топи. Чимало людей відкинули цей аксесуар, однак радимо в цьому сезоні звертати увагу на окуляри-авіатори в розмірі оверсайз.

Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Масивна кольорова оправа

Яскрава оправа є трендом серед окулярів на літо 2025. Такий аксесуар здатен кардинально змінити настрій образу й перетворити його зі стриманого базового гардероба на грайливий. Окуляри здатні доповнити актуальні ретро-образи, оскільки мають вайб тих часів.

Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Прямокутні окуляри

Ця модна модель здатна довершити вишукані та елегантні образи. Аксесуар є універсальним та гарно підійде для щоденних образів. Прямокутні окуляри обирають ті, хто знається на трендах та має відчуття сучасного стилю.

Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

До слова, нещодавно ми розповіли, чим замінити джинси у спекотну пору.