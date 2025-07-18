Сонцезахисні окуляри здатні задати настрій усьому образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. До головних моделей сезону належать окуляри, які для нас вже є знайомими й не стануть новинкою.
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Які окуляри в моді цього літа?
Ці окуляри вже здобули популярність серед модниць, тож радимо додати їх до своєї колекції.
Авіатори
Ця класична форма окулярів для багатьох є мастхевом. Кожного сезону окуляри-авіатори очолюють топи. Чимало людей відкинули цей аксесуар, однак радимо в цьому сезоні звертати увагу на окуляри-авіатори в розмірі оверсайз.
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Масивна кольорова оправа
Яскрава оправа є трендом серед окулярів на літо 2025. Такий аксесуар здатен кардинально змінити настрій образу й перетворити його зі стриманого базового гардероба на грайливий. Окуляри здатні доповнити актуальні ретро-образи, оскільки мають вайб тих часів.
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Прямокутні окуляри
Ця модна модель здатна довершити вишукані та елегантні образи. Аксесуар є універсальним та гарно підійде для щоденних образів. Прямокутні окуляри обирають ті, хто знається на трендах та має відчуття сучасного стилю.
Стильні сонцезахисні окуляри на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
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