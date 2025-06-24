Трендовые мини-платья на лето: как выглядят самые популярные платья

В жаркие дни хочется носить что-то максимально открытое, чтобы тело легко дышало. Длина мини – хорошая инвестиция в гардероб. Короткие платья отлично смотрятся и подходят для любых событий.

С мини-платьями можно создать множество комфортных образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Чтобы понять, какие же именно платья в моде в этом сезоне, советуем присмотреться к самым интересным вариантам.

Читайте также Головной убор полностью меняет образ: что выбрать на лето

Цветочный принт

Платье с цветочными узорами – мастехев каждое лето. Чтобы несколько освежить этот принт, стоит сделать ставку на необычный силуэт.



Модные платья на лето 2025 / Фото Pinterest

Асимметрия и дрипировка

Невероятно стильно выглядят асимметричные платья с сандалиями и изысканной сумкой. Дополните такое платье каблуками, чтобы выглядеть на все 100.



Трендовые платья на лето 2025 / Фото Pinterest

Кукольное платье

К еще одному горячему тренду относятся объемные кукольные платья. Стилисты советуют уравновесить их наивность массивной обувью.



Модные платья на лето 2025 / Фото Pinterest

Платье мини со шлейфом

Шлейф – довольно интересная деталь, которая даже самому лаконичному платью придаст свежий вид. Особенно красивую такие платья смотрятся с босоножками на каблуке.



Стильные платья на лето 2025 / Фото Pinterest

Бохо

Этим летом главным трендом сезона является платье бохо. Рекомендуем обращать внимание на платья с кружевом, которые имеют стильный и изысканный вид.



Модные платья на лето 2025 / Фото Pinterest

К слову, белые сандалии являются универсальными и стильными для летнего гардероба, их можно носить с любыми оттенками. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.