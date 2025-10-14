Визажисты раскрыли секрет, который заключается в том, чтобы выбрать тот оттенок помады, который придаст губам объем, уберет усталость с лица и автоматически омолодит вид.

В макияже важна каждая деталь – от текстуры тональной основы до линии подводки, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Помада играет значительную роль, потому что не только просто завершает макияж, но является ключом к полноценному созданию образа.

Какой цвет помады омолаживает вид?

Лучше всего смотрятся на губах мягкие и светлые оттенки – персиковые, розовые и бежевые. Такие цвета только подчеркивают вид. Визажисты говорят, что когда цвет подобран удачно, то и лицо освежает и становится отдохнувшим, свежим и естественно красивым.

Светлые тона отражают свет и создают оптический эффект более полных губ, поэтому даже базовый блеск на губах способен как бы увеличить и подтянуть губы. С возрастом губы теряют объем из-за уменьшения коллагена, поэтому стоит выбирать светлые и теплые оттенки кремовых текстур с глянцевым покрытием.

Темные и матовые помады способны сделать лицо жестче и визуально добавить лишних лет, поэтому их в старшем возрасте лучше обходить стороной.

В дневное время можно носить персиковые или розовые оттенки с легким блеском, добавив немного румян и тушь на ресницы. На вечер не обязательно переходить на темные цвета. Достаточно нанести на губы блеск или бальзам, а объема губам придаст контур карандаша на губах. Гиалуроновая кислота в составе, витамин Е и натуральные масла помогут сохранить губы увлажненными.

Какая помада станет хитом осени?

На показе бренда Carolina Herrera модели вышли с сочными красными губами, который станет хитом следующего сезона, пишет Harper's Bazaar. В моду также войдут двухслойные стрелки – актуальной останется черная и еще одна золотистая или серебристая. Красные губы и стрелки – это классика, которая не стареет, а всегда будет оставаться актуальной.

Какие ошибки в макияже старят?