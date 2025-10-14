Укр Рус
Сила кольору: відтінок помади, який омолоджує обличчя та збільшує губи
14 жовтня, 20:05
Сила кольору: відтінок помади, який омолоджує обличчя та збільшує губи

Юлія Турелик
Основні тези
  • Для омолодження обличчя та збільшення губ рекомендується використовувати м'які та світлі відтінки помади, такі як персикові, рожеві та бежеві.
  • Світлі тони помади з глянцевим покриттям створюють оптичний ефект повніших губ, тоді як темні й матові помади можуть додати обличчю візуального віку.

Візажисти розкрили секрет, який полягає в тому, щоб обрати той відтінок помади, який додасть губам об’єму, прибере втому з обличчя й автоматично омолодить вигляд.

У макіяжі важливою є кожна деталь – від текстури тональної основи до лінії підводки, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Помада відіграє значну роль, бо не лише просто завершує макіяж, але є ключем до повноцінного створення образу.

Який колір помади омолоджує вигляд?

Найкраще виглядають на губах м’які та світлі відтінки – персикові, рожеві та бежеві. Такі кольори лише підкреслюють вигляд. Візажисти кажуть, що коли колір підібрано вдало, то й обличчя освіжає й стає відпочилим, свіжим та природно красивим.

Світлі тони відбивають світло й створюють оптичний ефект повніших губ, тож навіть базовий блиск на губах здатен наче збільшити й підтягнути губи. З віком губи втрачають об’єм через зменшення колагену, тому варто обирати світлі й теплі відтінки кремових текстур з глянцевим покриттям.

Темні й матові помади здатні зробити обличчя жорсткішим й візуально додати зайвих років, тому їх у старшому віці краще оминати.

У денну пору можна носити персикові чи рожеві відтінки з легким блиском, додавши трішки рум’ян і туш на вії. На вечір не обов’язково переходити на темні кольори. Достатньо нанести на губи блиск чи бальзам, а об’єму губам надасть контур олівця на губах. Гіалуронова кислота у складі, вітамін Е та натуральні олії допоможуть зберегти губи зволоженими.

Яка помада стане хітом осені?

На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.

Які помилки в макіяжі старять?

  • Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.

  • Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.

Часті питання

Яка роль помади в макіяжі?

Помада відіграє значну роль у макіяжі — вона завершує образ і є ключем до повноцінного створення вигляду.

Які відтінки помади рекомендуються для омолодження вигляду?

Для омолодження вигляду найкраще підходять м’які та світлі відтінки — персикові, рожеві та бежеві, які підкреслюють свіжість обличчя.

Які помади варто уникати у старшому віці?

У старшому віці варто уникати темних і матових помад, оскільки вони можуть візуально додати зайвих років й зробити обличчя жорсткішим.