Сила кольору: відтінок помади, який омолоджує обличчя та збільшує губи
- Для омолодження обличчя та збільшення губ рекомендується використовувати м'які та світлі відтінки помади, такі як персикові, рожеві та бежеві.
- Світлі тони помади з глянцевим покриттям створюють оптичний ефект повніших губ, тоді як темні й матові помади можуть додати обличчю візуального віку.
Візажисти розкрили секрет, який полягає в тому, щоб обрати той відтінок помади, який додасть губам об’єму, прибере втому з обличчя й автоматично омолодить вигляд.
У макіяжі важливою є кожна деталь – від текстури тональної основи до лінії підводки, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Помада відіграє значну роль, бо не лише просто завершує макіяж, але є ключем до повноцінного створення образу.
Який колір помади омолоджує вигляд?
Найкраще виглядають на губах м’які та світлі відтінки – персикові, рожеві та бежеві. Такі кольори лише підкреслюють вигляд. Візажисти кажуть, що коли колір підібрано вдало, то й обличчя освіжає й стає відпочилим, свіжим та природно красивим.
Світлі тони відбивають світло й створюють оптичний ефект повніших губ, тож навіть базовий блиск на губах здатен наче збільшити й підтягнути губи. З віком губи втрачають об’єм через зменшення колагену, тому варто обирати світлі й теплі відтінки кремових текстур з глянцевим покриттям.
Темні й матові помади здатні зробити обличчя жорсткішим й візуально додати зайвих років, тому їх у старшому віці краще оминати.
У денну пору можна носити персикові чи рожеві відтінки з легким блиском, додавши трішки рум’ян і туш на вії. На вечір не обов’язково переходити на темні кольори. Достатньо нанести на губи блиск чи бальзам, а об’єму губам надасть контур олівця на губах. Гіалуронова кислота у складі, вітамін Е та натуральні олії допоможуть зберегти губи зволоженими.
Яка помада стане хітом осені?
На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
Часті питання
Яка роль помади в макіяжі?
Помада відіграє значну роль у макіяжі — вона завершує образ і є ключем до повноцінного створення вигляду.
Які відтінки помади рекомендуються для омолодження вигляду?
Для омолодження вигляду найкраще підходять м’які та світлі відтінки — персикові, рожеві та бежеві, які підкреслюють свіжість обличчя.
Які помади варто уникати у старшому віці?
У старшому віці варто уникати темних і матових помад, оскільки вони можуть візуально додати зайвих років й зробити обличчя жорсткішим.