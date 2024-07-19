Так было всегда, и 90-е годы не были исключением. К примеру, в сети опубликовали раритетные кадры из салона красоты.

Смотрите также 5 ошибок в уходе за волосами летом, из-за которых они теряют свою красоту

Какие прически были инновационными в 90-е годы

В сети появился исторический сюжет 1997 года, в котором демонстрировали инновационные прически для украинок. Современная прическа тех лет – это не просто чистые волосы, но и модные силуэты и стрижки.

Так, одной из самых популярных причесок 90-х годов была химическая завивка. В 1997 году ее делали уже с помощью "умного компьютера" – специального фена, который не так сильно повреждал структуру волос. Как утверждают в сюжете, такой фен размещали над волосами, когда уже были нанесены все средства, а пряди – закручены на бигуди. Такой фен действительно был "умным", ведь рассчитывал время и интенсивность, как долго сушить волосы.

Интересно, что компьютеры использовали и с другой целью. Так, существовали салоны красоты, в которых с помощью специальной программы выбирали женщинам прическу, которая лучше всего подойдет по форме лица. Более того, с помощью компьютера также подбирали и цвет волос.

Раритетные кадры из украинских салонов красоты: смотрите видео

Кроме того, мастера в то время также проводили и лечение волос. Поскольку шансы сделать некачественное окрашивание или неправильную химическую завивку были очень высокими, то ослабленные волосы требовали дополнительного ухода.