Четыре французские прически, которые никогда не выходят из моды: их носят десятилетиями

У француженок есть несколько культовых причесок, которые никак не выходят из моды. Даже самые простые прически выглядят на француженках элегантно и изысканно. Женщины во всем мире копировали прически Джейн Биркин или Бриджит Бардо, поскольку для них они были эталонными.

Прически и стрижки знаменитостей остаются актуальными до сегодняшнего дня, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Есть четыре самые популярные прически француженок, которые носят десятилетиями. Они действительно вневременные и имеют идеальный запах.

Какие французские прически являются самыми популярными?

Френч-боб

Французский боб от классического отличается насыщенной текстурой и объемом. Короткий френч-боб, который намеренно является несколько неопрятным, рекомендуется носить с челкой. Густые и волнистые волосы достаточно будет только уложить воском на кончиках.

Челка с длинными волосами

Эту прическу сделала популярной легендарная Джейн Биркин. Женщина не только прославила сумку, но и сделала свою прическу культовой. Можно выбирать разные типы челки, но парижанкам нравится именно удлиненный вариант.

Волосы слоями

Француженки также обожают многослойные стрижки средней длины. Прическа подойдет тем женщинам, которые хотят добавить своим образам динамичности. Многослойность снова в моде, поэтому стрижка становится все популярнее. Стилисты советуют укладывать прическу, завивая кончики внутрь большой щеткой.

Длинный боб

Кроме французского боба, женщины выбирают для себя еще и длинный вариант этой прически, которые носят с челкой. Лучше всего стрижка подходит девушкам с густыми и объемными волосами.

Голливудская актриса Деми Мур возвращает в тренды длинные волосы, пишет Vogue. Ранее существовал стереотип, что после 50 лет нужно делать только короткие стрижки, но сейчас это уже больше неактуально. Длинные волосы знаменитости стали частью ее стиля, поэтому своим примером звезда показывает, как можно роскошно выглядеть в старшем возрасте.

