Чотири французькі зачіски, які ніколи не виходять з моди: їх носять десятиліттями
У француженок є кілька культових зачісок, які ніяк не виходять з моди. Навіть найпростіші зачіски виглядають на француженках елегантно та вишукано. Жінки в усьому світі копіювали зачіски Джейн Біркін чи Бріджит Бардо, оскільки для них вони були еталонними.
Зачіски та стрижки знаменитостей залишаються актуальними до сьогоднішнього дня, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Є чотири найпопулярніші зачіски француженок, які носять десятиліттями. Вони справді позачасові й мають ідеальний запах.
Які французькі зачіски є найпопулярнішими?
Френч-боб
Французький боб від класичного відрізняється насиченою текстурою та об’ємом. Короткий френч-боб, який зумисно є дещо неохайним, рекомендовано носити з чубчиком. Густе та хвилясте волосся достатньо буде лише укласти воском на кінчиках.
Чубчик з довгим волоссям
Цю зачіску зробила популярною легендарна Джейн Біркін. Жінка не лише прославила сумку, але й зробила свою зачіску культовою. Можна вибирати різні типи чубчика, але парижанкам до вподоби саме подовжений варіант.
Волосся шарами
Француженки також обожнюють багатошарові стрижки середньої довжини. Зачіска підійде тим жінкам, які хочуть додати своїм образам динамічності. Багатошаровість знову у моді, тож стрижка стає дедалі популярнішою. Стилісти радять укладати зачіску, завиваючи кінчики всередину великою щіткою.
Довгий боб
Крім французького бобу, жінки обирають для себе ще й довгий варіант цієї зачіски, які носять з чубчиком. Найкраще стрижка підходить дівчатам з густим та об’ємним волоссям.
Голлівудська акторка Демі Мур повертає у тренди довге волосся, пише Vogue. Раніше існував стереотип, що після 50 років потрібно робити лише короткі стрижки, але зараз це вже більше неактуально. Довге волосся знаменитості стало частиною її стилю, тож своїм прикладом зірка показує, як можна розкішно виглядати у старшому віці.
Який аксесуар повернувся в моду?
Французький гребінець, популярний у 1940-х роках, повертається у моду цього року.
На показі The Row під час Тижня моди у Парижі гребінець став головним аксесуаром, який нагадує про ретро-стиль. Його використовують для створення різних зачісок.
