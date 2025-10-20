Французький гребінець вже давно вийшов з моди, а на заміну ньому з’явилося безліч інших аксесуарів для волосся, та цього року він знову стане популярним, як колись, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy.

Як виглядає гребінець?

Шпилька для волосся з’явилася на показі The Row під час Тижня моди у Парижі. Саме на моделях відомого бренду сестер Олсен, гребінець став головним аксесуаром, який нагадав усім про давно забутий ретро-стиль.

Цей аксесуар був культовим у 1940-х роках. За його допомогою жінки створювали практичні зачіски. Гребінець закріплював волосся в шиньйонах чи напівпіднятих зачісках. Універсальна шпилька стала неймовірно популярною в ту епоху. Незважаючи на обмеження, такий маленький аксесуар відповідав за доглянуту жіночність.



Трендові шпильки для волосся / Фото Pinterest

Дизайнери постійно звертаються до ностальгічних тенденцій, тож цього року вирішили пригадати усім вінтажний аксесуар. Маючи довгі зубці гребінець занурюється у волосся й гарно його тримає. Він може бути мінімалістичний чи прикрашений перлинами, камінням або стразами.

Аксесуар можна носити на довгому волоссі чи середньої довжини. Для вільного волосся достатньо лише зібрати пасма з боків, щоб виділити обличчя. А от на зібраному волоссі його достатньо зібрати в пучок чи низький хвіст.

У тіктоці вже є безліч відеороликів, які показують, як саме закріплювати гребінець. Лайфхаком поділилася блогерка @Audreyanne.j, яка продемонструвала, як легко створити зачіску.

Перед початком створення зачіски, нанесіть текстуруючий спрей на сухе волосся, щоб приборкати неслухняні пасма. Далі виділіть два великих пасма волосся з боків обличчя й закріпіть гребінцями. Щоб волосся не розпускалося – зафіксуйте його лаком для волосся.

Як прикріпити гребінець до волосся: дивіться відео

Яка зачіска повернулася в моду?