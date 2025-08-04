После 40 лет важно следить за своим внешним видом. Чтобы визуально не добавить себе несколько лишних лет, рекомендуем избегать несколько причесок, из-за которых женщины могут выглядеть намного старше своего возраста.

Большинство женщин после 40 лет начинают тщательнее следить за собой, пишет 24 Канал со ссылкой на "ТСН". Правильная смена имиджа помогает убрать лишний возраст, а стрижка и прическа является важной частью свежего вида.

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Каких ошибок с волосами избегать после 40 лет?

Даже красивая и трендовая одежда может все испортить, если стрижка и цвет волос подобраны неправильно. На волосы люди обращают внимание в первую очередь, поэтому рекомендуем узнать, каких ошибок надо избегать после 40 лет.

Длинные волосы без объема и слоев

С возрастом волосы истончаются и теряют объем, поэтому длинные волосы на плечах выглядят не совсем красиво, как в молодом возрасте. Волосы после 40 лучше немножко подстричь, чтобы облегчить уход и сделать пряди здоровыми.

Короткие волосы

В некоторых случаях короткая прическа может быть причиной того, что человек имеет старший вид уже в 40 лет. Такое происходит, когда очень короткие волосы не подходят к чертам лица.

Темный цвет волос

Слишком темный цвет волос способен плохо скрывать отросшие корни. Особенно плохо темный тон работает на светлой коже, потому что только подчеркивает все ее недостатки. Окрашивание в темный цвет привлекает внимание к морщинам, а вот светлый тон визуально омолаживает.

Волосы зачесаны назад

Такая прическа полностью открывает лоб, привлекая внимание к линии роста волос, подчеркивая морщины и недостатки кожи. В таком случае надо выбирать стрижки, которые не будут обрамлять лицо.

Прямой пробор

В зрелом возрасте лицо несколько вытягивается, а прямой пробор способен подчеркнуть эту особенность. Именно поэтому парикмахеры советуют пробор с уклоном в одну из сторон. Таким образом удастся сбалансировать пропорции лица

К слову, каштановый цвет волос Дженнифер Лопес со светлыми прядями визуально омолаживает и подходит женщинам после 50 лет.