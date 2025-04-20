5 продуктов, которые плохо влияют на кожу: лучше их не есть

Некоторые продукты сильно вредят коже, поэтому от них надо отказаться. Уход за кожей начинается изнутри, а питание оказывает значительное влияние на качество кожи и даже является отражением здоровья печени и пищеварительной системы.

Основной функцией печени является детоксикация, а когда мы едим нездоровую пищу, то она работает медленно, потому что не в состоянии переработать все вредные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Иногда достаточно отказаться от определенной группы продуктов, чтобы решить даже самую стойкую проблему с кожей. Предлагаем просмотреть список продуктов, которые вызывают наибольшее количество нежелательных состояний на коже.

Рафинированный сахар

Пирожные, печенье, шоколадки, хлеб, белый хлеб и макаронные изделия плохо влияют на нашу кожу. Употребляя эти продуты, организм выделяет инсулин, который производит кожное сало, прыщи и черные точки.

Рафинированный сахар также приводит к уставшему цвету лица, а также появлению темных кругов. Лучшими заменителями являются натуральные подсластители, такие как мед, кокосовый сахар, кленовый сироп, которые имеют низкий гликемический индекс.

Глютен

Трудности с перевариванием глютена приводят к отечности лица, появлению покраснений на щеках и пигментных пятен. Глютен содержится в таких зернах, как пшеница, рожь и ячмень, и лучше всего заменить их кокосовой и миндальной мукой, коричневым рисом, киноа и пшеном.

Мясные продукты

Продукты из мяса содержат высокий процент натрия, который вызывает задержку воды в организме. Это приводит к отечности лица и сухости кожи.

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Молоко и молочные продукты

Непереносимость лактозы приводит к появлению прыщей, высыпания и экземы. Худшим видом молока является обезжиренное молоко, поскольку к нему добавляют искусственные белки и сахар, поэтому оно может вызвать серьезные прыщи.

Алкоголь

Любой алкогольный напиток агрессивно влияет на кожу. Алкоголь приводит к обезвоживанию кожи, а также к покраснению на щеках и возле носа. Напитки содержат много сахара, поэтому вызывают появление прыщей. Хуже всего вредят прозрачные напитки – водка, джин, а также красное вино.