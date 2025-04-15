Такой метод подойдет не только для того, чтобы быстро похудеть. Благодаря этой технике вы всегда будете выглядеть безупречно, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Что такое "правило тарелки"

Вариаций этого правила достаточно много. Самый распространенный вариант "разделения" тарелки такой:

50% – овощи, фрукты и зелень;

25% – белок;

25% – углеводы.



Как нужно питаться, чтобы похудеть / Иллюстрация МОЗ

То есть, каждый раз, когда вы планируете поесть, поделите тарелку на 3 части и наполните их соответствующим типом продуктов. Также не забывайте и о других правилах, которые будут способствовать похудению:

пейте достаточно воды;

откажитесь от жидких калорий (сладкой воды и магазинных соков);

выбирайте сложные углеводы, например, крупы или цельнозерновой хлеб;

употребляйте полезные жиры, например, орехи.

Отто Стойка Врач Наслаждаетесь едой, но не переедайте. Не спешите во время еды, чтобы полноценно наслаждаться блюдами. Когда вы едите слишком быстро или отвлекаетесь – можете съесть больше, чем следует. Не стоит пренебрегать сигналами о голоде и сытости до, во время и после еды.

Обратите внимание! Не стоит запрещать себе есть какие-то продукты. Даже "неполезную" еду можно легко вписать в свой рацион. Главное это знать меру.