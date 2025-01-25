Интервальное голодание предусматривает ограничение количества часов во время которых человек может есть. Остальное время нужно голодать, пить, при этом разрешается, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Как должно проводиться интервальное голодание

Протоколов или графиков интервального голодания есть много:

16/8 – 16 часов человек голодает и 8 – ест;

8/16 – 8 часов голодания и 16 – человек может есть;

18/36 – 18 часов нужно голодать, 36 – есть.



Какие протоколы интервального голодания есть сейчас / Фото Pexels

В сети встречаются и другие варианты протоколов. В частности, 24/24, где день человек может есть, а второй – нужно голодать.

Автофагия и голод, который ее запускает, оказались эффективными в облегчении болезней, связанных с воспалением, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и метаболических болезней, ожирения и рака, замедление старения и продление продолжительности жизни,

– говорится в публикации Минздрава.

Обратите внимание! Прежде чем начинать автофагию, нужно проконсультироваться с врачом.

Какие противопоказания есть к интервальному голоданию

активный образ жизни и интенсивные нагрузки;

беременность;

хронические заболевания;

диабет I и II типа.



Кому нельзя худеть на интервальном голодании / Фото Pexels

Заметьте! Люди, которые склонны к перееданию, могут начать есть еще больше после выхода из периода голодания.