Інтервальне голодування передбачає обмеження кількості годин під час яких особа може їсти. Інший час потрібно голодувати, пити, при цьому дозволяється, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Як має проводитись інтервальне голодування

Протоколів чи графіків інтервального голодування є багато:

16/8 – 16 годин людина голодує і 8 – їсть;

8/16 – 8 годин голодування і 16 – людина може їсти;

18/36 – 18 годин потрібно голодувати, 36 – їсти.



Які протоколи інтервального голодування є зараз / Фото Pexels

В мережі зустрічаються і інші варіанти протоколів. Зокрема, 24/24, де день людина може їсти, а другий – потрібно голодувати.

Автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних хвороб, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя,

– йдеться у публікації МОЗ.

Зверніть увагу! Перш ніж розпочинати автофагію, потрібно проконсультуватись з лікарем.

Які протипоказання є до інтервального голодування

активний спосіб життя та інтенсивні навантаження;

вагітність;

хронічні захворювання;

діабет I та II типу.



Кому не можна худнути на інтервальному голодуванні / Фото Pexels

Зауважте! Люди, які схильні до переїдань, можуть почати їсти ще більше після виходу з періоду голодування.