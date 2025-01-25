Інтервальне голодування передбачає обмеження кількості годин під час яких особа може їсти. Інший час потрібно голодувати, пити, при цьому дозволяється, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.
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Як має проводитись інтервальне голодування
Протоколів чи графіків інтервального голодування є багато:
- 16/8 – 16 годин людина голодує і 8 – їсть;
- 8/16 – 8 годин голодування і 16 – людина може їсти;
- 18/36 – 18 годин потрібно голодувати, 36 – їсти.
Які протоколи інтервального голодування є зараз / Фото Pexels
В мережі зустрічаються і інші варіанти протоколів. Зокрема, 24/24, де день людина може їсти, а другий – потрібно голодувати.
Автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних хвороб, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя,
– йдеться у публікації МОЗ.
Зверніть увагу! Перш ніж розпочинати автофагію, потрібно проконсультуватись з лікарем.
Які протипоказання є до інтервального голодування
- активний спосіб життя та інтенсивні навантаження;
- вагітність;
- хронічні захворювання;
- діабет I та II типу.
Кому не можна худнути на інтервальному голодуванні / Фото Pexels
Зауважте! Люди, які схильні до переїдань, можуть почати їсти ще більше після виходу з періоду голодування.