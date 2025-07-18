Эта спортивная активность помогает формировать мышцы и совершенствовать фигуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosopolitan. Пилатес на реформере или силовой пилатес помогают развить много физических возможностей. Пилатес TRX идеально подходит для быстрого похудения.

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Чем полезен пилатес TRX?

Тренировки с подвесными петлями полезны тем, что задействуют глубокую работу мышц. Благодаря этому улучшается осанка и увеличивается мышечная сила. Практика способствует развитию гибкости, задействуя все тело благодаря упражнениям на укрепление корпуса.

Тренировки включают упражнения на пресс и работают с мышцами рук и ног. Вид пилатеса хорошо подходит для тонизирования фигуры и сжигания калорий, поэтому за короткий период удастся сбросить вес.

Для освоения дисциплины, стоит начать с легкой разминки, чтобы подготовить мышцы и суставы. После этого можно переходить к целевым упражнениям для укрепления корпуса. Движения пилатеса и использование строп улучшают баланс и растяжку.

Пилатес улучшает общее состояние здоровья, гибкость, координацию, осанку и силу. Благодаря пилатесу даже можно уменьшить боль в спине и снизить стресс. Регулярные тренировки влияют на гибкость позвоночника и подвижность суставов.

Изначально основная цель пилатеса была направлена на лечение и оздоровление опорно-двигательного аппарата, поэтому занятия способны снизить или совсем убрать боль в спине и шее.