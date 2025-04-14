Безусловно, готовиться к Пасхе стоит в первую очередь духовно. Однако, "чистота в мыслях" вовсе не исключает внешней красоты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр сделать к Пасхе

Стильный горошек

На Пасху злоупотреблять яркими цветами в маникюре все же не стоит. Лучше всего выбирать пастельные оттенки. Чтобы сделать дизайн интереснее, можно добавить минималистичный рисунок, например, горошек.

Цветочный принт

Цветы – символ весны. Такой вариант маникюра гарантированно будет уместным.

"Пасхальный френч"

Вместо классического френча стоит сделать тематический – в виде кустов, где сидит кролик. Таким рисунком можно украсить все ногти или только несколько.

Символы Пасхи

На ноготках можно сделать разный дизайн. Главное, чтобы все рисунки были выполнены в единой тематике.

Цветочный френч

Даже в классический френч можно добавить интересную деталь – цветочный принт. Таким образом маникюр будет выглядеть по-настоящему весенним.

Напомним! Ранее мы рассказывали, какой цветочный маникюр сейчас в тренде.