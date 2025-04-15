Такий метод підійде не тільки для того, аби швидко схуднути. Завдяки цій техніці ви завжди виглядатимете бездоганно, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Що таке "правило тарілки"

Варіацій цього правила достатньо багато. Найпоширеніший варіант "поділу" тарілки такий:

50% – овочі, фрукти та зелень;

25% – білок;

25% – вуглеводи.



Як потрібно харчуватися, аби схуднути / Ілюстрація МОЗ

Тобто, кожного разу, коли ви плануєте поїсти, поділіть тарілку на 3 частини і наповніть їх відповідним типом продуктів. Також не забувайте і про інші правила, що сприятимуть схудненню:

пийте достатньо води;

відмовтеся від рідких калорій (солодкої води та магазинних соків);

обирайте складні вуглеводи, наприклад, крупи чи цільнозерновий хліб;

вживайте корисні жири, наприклад, горіхи.

Отто Стойка Лікар Насолоджуєтеся їжею, але не переїдайте. Не поспішайте під час їжі, щоб повноцінно насолоджуватися стравами. Коли ви їсте занадто швидко або відволікаєтеся – можете з’їсти більше, ніж слід. Не варто нехтувати сигналами про голод і ситість до, під час і після їжі.

Зверніть увагу! Не варто забороняти собі їсти якісь продукти. Навіть "некорисну" їжу можна легко вписати у свій раціон. Головне це знати міру.