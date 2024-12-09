В этом сезоне будет немало интересных вариантов пуховиков разных фасонов, пишет 24 Канал со ссылкой на Dejavu. В моде варианты, которые идеально подойдут на каждый день или какие-то выходы.

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Трендовые пуховики зимы

Все представленные пуховики не потеряют своей актуальности в новом сезоне и будут популярными еще следующие несколько лет. Теперь модницы могут выбирать различные фасоны, которые удачно дополнят любые зимние образы.

На зиму есть множество интересных вариантов верхней одежды, впрочем самыми популярными считаются именно пуховики. Они содержат качественный наполнитель, в которых не холодно при минусовой температуре. Именно поэтому они являются настолько востребованными.

Самый главный плюс пуховика в том, что он является простым – от вида до стилизации и ухода. Чтобы понять, какие же именно пуховики приобрести в этом сезоне – рассказываем о самых интересных из них.

Дутая куртка пуховик пуховик

Этой зимой именно дутые куртки являются хитом. В этом сезоне в моде будет свободный покрой, поэтому дутые и объемные фасоны являются востребованными среди модниц. Гармоничными будут однотонные модели в молочном, голубом или розовом цвете.



Актуальные пуховики на зиму / Фото Dejavu

Кожаный пуховик из кожи

Дизайнеры создают пуховики из экокожи. Выглядит такая верхняя одежда стильно и привлекательно. Лучше всего выбирать шоколадный, кофейный, молочный и коричневый цвет. Этот пуховик хорошо подойдет для дождливой погоды, поскольку не промокнет от дождя и защитит в ветреную погоду.



Стильные пуховики на зиму / Фото Dejavu

Комбинированный пуховик

В этом сезоне в моде появились пуховики с овчиной, твидом, кожей и замшей. Такой вариант идеально подойдет для любых вариантов низа – джинсов, брюк, лосин и обуви.



Актуальные пуховики на зиму / Фото Dejavu

Белый пуховик

Светлый цвет не является практичным, но зимой белые пуховики любят большинство модниц. Если у вас есть базовый пуховик черного цвета, тогда обязательно стоит добавить в гардероб именно белую куртку, которая выглядит стильно и лаконично.



Модные пуховики на зиму / Фото Dejavu

Лакированный пуховик

Довольно стильным в этом сезоне является лакированный пуховик. Самым популярным цветом является черный, синий или бордовый. Выглядят такие куртки невероятно эффектно, поэтому советуем именно на них обратить свое внимание.



Актуальные пуховики на зиму / Фото Dejavu