Этой осенью триумфально возвращаются в моду плиссированные сапоги. Выглядят они довольно изящно и мгновенно задают тон всему образу. Плиссированные сапоги – не микротренд сезона, а ключевой элемент современного гардероба.

Игривые складки обуви создают динамику, а мягкий материал из замши или кожи – добавляет легкости, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Сапоги очень удачно гармонизируют с мини-юбками, пальто или платьями-комбинациями.

Как выглядит модная обувь осени?

Мир моды любит возвращаться к ностальгическим моментам, поэтому охотно обратился к тренду 2000-х годов – плиссированных сапог. Бренды Burberry и Balmain именно эту обувь сделали центральной деталью своих показов.



Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest

Тренд быстро подхватили демократичные бренды, а Zara одной из первых представила собственную линейку плиссированных сапог на осень 2025. Самыми популярными считаются модели средней высоты с изящным каблуком.

Особенностью плиссированных сапог является их спадание по ноге. Вместо плотного обхвата ноги, они образуют мягкие наслоения, которые придают движения и женственности. Представили в этом сезоне обувь в различных вариациях – короткие модели до колена, выше колена, на шпильках, массивных каблуках или без них вообще.



Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest

В моде остается классическая обувь черного, серого и коричневого цвета, впрочем еще стоит обратить внимание на оттенок бордо и горчицы. Необычный цвет способен сделать сапоги настоящим акцентом.

Стилисты говорят, что плиссированные сапоги уже сами по себе являются важной изюминкой образа, поэтому остальные детали должны быть сдержанными. К обуви можно примерить шерстяное платье, юбку до колен, пальто прямого кроя или свитер оверсайз.



Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest

Издание Vogue Italy отмечает, что в этом сезоне в моде также слиперы, атласные туфли, Peep-toe с открытым пальцем и обувь с экзотической фактурой. Эти модели обуви уже набирают популярность среди модных инфлюенсеров.

Какие еще сапоги осенью будут в тренде?