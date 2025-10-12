Плиссированные сапоги из прошлого вернулись в моду: обувь уже покорила всех девушек
- Плиссированные сапоги вернулись в моду этой осенью, став ключевым элементом современного гардероба.
- Бренды Burberry и Balmain сделали плиссированные сапоги центральной деталью своих показов, а демократичные бренды, как Zara, быстро подхватили тренд.
Этой осенью триумфально возвращаются в моду плиссированные сапоги. Выглядят они довольно изящно и мгновенно задают тон всему образу. Плиссированные сапоги – не микротренд сезона, а ключевой элемент современного гардероба.
Игривые складки обуви создают динамику, а мягкий материал из замши или кожи – добавляет легкости, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Сапоги очень удачно гармонизируют с мини-юбками, пальто или платьями-комбинациями.
Читайте также Какие сапоги купить на осень: 4 пары, без которых не обойтись
Как выглядит модная обувь осени?
Мир моды любит возвращаться к ностальгическим моментам, поэтому охотно обратился к тренду 2000-х годов – плиссированных сапог. Бренды Burberry и Balmain именно эту обувь сделали центральной деталью своих показов.
Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest
Тренд быстро подхватили демократичные бренды, а Zara одной из первых представила собственную линейку плиссированных сапог на осень 2025. Самыми популярными считаются модели средней высоты с изящным каблуком.
Особенностью плиссированных сапог является их спадание по ноге. Вместо плотного обхвата ноги, они образуют мягкие наслоения, которые придают движения и женственности. Представили в этом сезоне обувь в различных вариациях – короткие модели до колена, выше колена, на шпильках, массивных каблуках или без них вообще.
Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest
В моде остается классическая обувь черного, серого и коричневого цвета, впрочем еще стоит обратить внимание на оттенок бордо и горчицы. Необычный цвет способен сделать сапоги настоящим акцентом.
Стилисты говорят, что плиссированные сапоги уже сами по себе являются важной изюминкой образа, поэтому остальные детали должны быть сдержанными. К обуви можно примерить шерстяное платье, юбку до колен, пальто прямого кроя или свитер оверсайз.
Модные сапоги на осень 2025 / Фото Pinterest
Издание Vogue Italy отмечает, что в этом сезоне в моде также слиперы, атласные туфли, Peep-toe с открытым пальцем и обувь с экзотической фактурой. Эти модели обуви уже набирают популярность среди модных инфлюенсеров.
Какие еще сапоги осенью будут в тренде?
В тренде – ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, сапоги для верховой езды и с мягким голенищем.
Именно сапоги станут главной изюминкой, позволяя играть на контрастах и делать обувь ключевым элементом образа.
Частые вопросы
Какие материалы используются для изготовления модных плиссированных сапог осени 2025?
Для изготовления модных плиссированных сапог осени 2025 используются мягкие материалы, такие как замша и кожа, которые добавляют легкости и динамики.
Какие цвета плиссированных сапог будут популярными осенью 2025 года?
Популярными цветами плиссированных сапог осенью 2025 года остаются классические черный, серый и коричневый, а также бордо и горчица, которые могут стать настоящим акцентом в образе.
Какие еще виды обуви будут модными этой осенью, согласно Vogue Italy?
Этой осенью, согласно Vogue Italy, будут также модными слиперы, атласные туфли, Peep-toe с открытым пальцем и обувь с экзотической фактурой.