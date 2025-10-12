Цієї осені тріумфально повертаються в моду плісировані чоботи. Виглядають вони доволі витончено й миттєво задають тон усьому образу. Плісировані чоботи – не мікротренд сезону, а ключовий елемент сучасного гардероба.

Грайливі складки взуття створюють динаміку, а м’який матеріал із замші чи шкіри – додає легкості, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Чоботи дуже вдало гармонізують з мініспідницями, пальтами чи сукнями-комбінаціями.

Як виглядає модне взуття осені?

Світ моди любить повертатися до ностальгічних моментів, тому залюбки звернувся до тренду 2000-х років – плісированих чобіт. Бренди Burberry та Balmain саме це взуття зробило центральною деталлю своїх показів.



Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest

Тренд швидко підхопили демократичні бренди, а Zara однією з перших представила власну лінійку плісированих чобіт на осінь 2025. Найпопулярнішими вважаються моделі середньої висоти із витонченим каблуком.

Особливістю плісированих чобіт є їхнє спадання по нозі. Замість щільного обхвату ноги, вони утворюють м’які нашарування, які надають руху та жіночності. Представили цього сезону взуття у різних варіаціях – короткі моделі до коліна, вище коліна, на шпильках, масивних підборах чи без них взагалі.



Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest

У моді залишається класичне взуття чорного, сірого та коричневого кольору, втім ще варто звернути увагу на відтінок бордо й гірчиці. Незвичний колір здатен зробити чоботи справжнім акцентом.

Стилісти кажуть, що плісировані чоботи вже самі по собі є важливою родзинкою образу, тому решта деталей повинні бути стриманими. До взуття можна приміряти вовняну сукню, спідницю до колін, пальто прямого крою чи светр оверсайз.



Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest

Видання Vogue Italy зазначає, що цього сезону в моді також сліпери, атласні туфлі, Peep-toe з відкритим пальцем та взуття з екзотичною фактурою. Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів.

Які ще чоботи восени будуть в тренді?