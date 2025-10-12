Плісировані чоботи з минулого повернулися в моду: взуття вже підкорило всіх дівчат
- Плісировані чоботи повернулися в моду цієї осені, ставши ключовим елементом сучасного гардеробу.
- Бренди Burberry і Balmain зробили плісировані чоботи центральною деталлю своїх показів, а демократичні бренди, як Zara, швидко підхопили тренд.
Цієї осені тріумфально повертаються в моду плісировані чоботи. Виглядають вони доволі витончено й миттєво задають тон усьому образу. Плісировані чоботи – не мікротренд сезону, а ключовий елемент сучасного гардероба.
Грайливі складки взуття створюють динаміку, а м’який матеріал із замші чи шкіри – додає легкості, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Чоботи дуже вдало гармонізують з мініспідницями, пальтами чи сукнями-комбінаціями.
Як виглядає модне взуття осені?
Світ моди любить повертатися до ностальгічних моментів, тому залюбки звернувся до тренду 2000-х років – плісированих чобіт. Бренди Burberry та Balmain саме це взуття зробило центральною деталлю своїх показів.
Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest
Тренд швидко підхопили демократичні бренди, а Zara однією з перших представила власну лінійку плісированих чобіт на осінь 2025. Найпопулярнішими вважаються моделі середньої висоти із витонченим каблуком.
Особливістю плісированих чобіт є їхнє спадання по нозі. Замість щільного обхвату ноги, вони утворюють м’які нашарування, які надають руху та жіночності. Представили цього сезону взуття у різних варіаціях – короткі моделі до коліна, вище коліна, на шпильках, масивних підборах чи без них взагалі.
Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest
У моді залишається класичне взуття чорного, сірого та коричневого кольору, втім ще варто звернути увагу на відтінок бордо й гірчиці. Незвичний колір здатен зробити чоботи справжнім акцентом.
Стилісти кажуть, що плісировані чоботи вже самі по собі є важливою родзинкою образу, тому решта деталей повинні бути стриманими. До взуття можна приміряти вовняну сукню, спідницю до колін, пальто прямого крою чи светр оверсайз.
Модні чоботи на осінь 2025 / Фото Pinterest
Видання Vogue Italy зазначає, що цього сезону в моді також сліпери, атласні туфлі, Peep-toe з відкритим пальцем та взуття з екзотичною фактурою. Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів.
Які ще чоботи восени будуть в тренді?
У тренді – ботфорти з м'якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, чоботи для верхової їзди та з м'якою халявою.
Саме чоботи стануть головною родзинкою, дозволяючи грати на контрастах та робити взуття ключовим елементом образу.
