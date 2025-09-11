Этой осенью и зимой ботинки превращаются из простой утилитарной обуви в модный тренд. На ведущих мировых подиумах их продемонстрировали как центральный элемент образа.

От объемных до приталенных, от глянцевых до матовых, от классических до ультрасовременных – сапоги будут играть ключевую роль в стильных луках. Самые модные модели сапог 2025/2026 показывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие сапоги в тренде в 2025-м?

Ботфорты

В последних коллекциях известных модных домов, среди которых Altuzarra, Acne Studios, Burberry, Ralph Lauren и Stella McCartney, ботфорты занимают видное место. Изготовленные из мягкой кожи, эти модели обуви имеют расслабленные голенища, элегантно облегающие ногу. Длина многих сапог достигает выше колена, а некоторые – даже середины бедра.



Ботфорты сейчас в тренде / Фото Stella McCartney

Такое возрождение сапог до бедра знаменует собой возрождение смелых стилей 1980-х годов, переосмысленных для современного модного ландшафта.

Сапоги с мягким голенищем

Модные тенденции снова меняются, и slouchy-boots возвращают себе внимание. Их анонсировали уже Alaïa, Louis Vuitton, Diesel и Sacai. Эти ботинки характеризуются выразительным "скомканным" видом, и излучают одновременно элегантность и непринужденность.



В сезоне осень-зима 2025/2026 модные сапоги с мягким голенищем / Фото Sacai

Сапоги для верховой езды

Сапоги для верховой езды – вечная классика, в частности, и в сезоне осень-зима 2025/2026. В этом году они представлены в элегантном и минималистичном дизайне, из качественной кожи, заостренным носком и полированным черным покрытием без лишних швов.

Ведущие модные дома, такие как Fendi, Ralph Lauren, Dior, Gabriela Hearst и Hermès, уже представили свои стильные интерпретации.



Сапоги для верховой езды должны быть в гардеробе каждой / Фото Ralph Lauren

Сапоги со змеиным принтом

Этой осенью змеиный принт продолжает уверенно заявлять о себе в мире моды. Gabriela Hearst демонстрирует эту тенденцию, сочетая змеиный принт с трикотажем и юбками. Тем временем Khaite сочетает узор с элегантными серыми пальто. Dior поддерживает тренд, используя змеиный принт в полностью черных ансамблях, дополняя их v-образным вырезом и обтягивающими ботинками.



Змеиный принт – в тренде / Фото Khaite

Цвет сезона – бордовый

Бордо в этом году не менее актуален, чем классический черный. Его активно используют Alaïa, Balmain, Hermès, Burberry, Isabel Marant. Обувь в этом оттенке выглядит дорогой, глубокий и одновременно смелый вид. Hermès комбинирует бордо с кожей и трикотажем, Burberry делает вариации в клетку, Isabel Marant добавляет винтажные ботильоны.



В этом сезоне в моде бордовый / Фото Alaïa

Осень-зима 2025/2026 позволяет играть на контрастах и делать именно обувь центральной точкой стиля.

