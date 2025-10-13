Дизайнеры охотно возвращаются к модным архивам, вдохновляясь трендами предыдущих десятилетий. Для тех, кто в поиске сапог на осеннюю пору, советуем присмотреться к самой интересной обуви из 60-х, 70-х, 80-х годов, которая стала актуальной в этом году.

Осенние сапоги в этом сезоне становятся главной изюминкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Стилисты говорят, что в этом сезоне стоит вложиться в пару, которая станет выгодной инвестицией на несколько следующих лет.

Какие сапоги в моде в этом году?

60-е годы – сапоги на низком ходу

Модели проходились по подиуму в сапогах на плоской подошве. Именно такие были актуальными в 60-х годах, а теперь снова стали трендовыми.



Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest

70-е годы – узкие сапоги

Сапоги, которые были хитом в 70-х годах теперь снова стали популярными. Обувь с микроподборами идеально подходит к минималистическому или монохромному стилю.



Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest

80-е – сапоги ботфорты

Провокационная обувь до бедра были популярными в 80-х годах. Тогда их популяризировала Мадонна, а в этом году в новой коллекции представила Стелла Маккартни.



Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest

90-е – сапоги с квадратным носком

Когда-то в 90-х сапоги с квадратным носком только начинали прокладывать путь к подиумам по всему миру, а сейчас они уже стали интересным вариантом обуви, которая идеально впишется к пальто.



Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest

2000-е – сапоги вестерн

Западная эстетика снова в моде. Выбирайте для себя ковбойские сапоги без каблуков и с ними. Любой вариант будет выглядеть стильно.



Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest

Стилист Юлико рассказала в своем инстаграме, что именно сапоги являются самой модной осенней обувью. Высокие сапоги до колена на каблуках позволяют получить дорогой и статусный вид. Их можно носить с платьем, джинсами или мини-юбками.

Сапоги – трендовая обувь осени: смотрите видео

Какая еще обувь в моде осенью?