Какие сапоги купить этой осенью: обувь от 60-х до 2000-х, которая снова в моде
- Дизайнеры возрождают сапоги из 60-х до 2000-х годов, которые снова стали модными этой осенью.
- Среди трендов: сапоги на низком ходу из 60-х, узкие сапоги из 70-х, ботфорты из 80-х, квадратный носок из 90-х и вестерн-стиль из 2000-х.
Дизайнеры охотно возвращаются к модным архивам, вдохновляясь трендами предыдущих десятилетий. Для тех, кто в поиске сапог на осеннюю пору, советуем присмотреться к самой интересной обуви из 60-х, 70-х, 80-х годов, которая стала актуальной в этом году.
Осенние сапоги в этом сезоне становятся главной изюминкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Стилисты говорят, что в этом сезоне стоит вложиться в пару, которая станет выгодной инвестицией на несколько следующих лет.
Какие сапоги в моде в этом году?
60-е годы – сапоги на низком ходу
Модели проходились по подиуму в сапогах на плоской подошве. Именно такие были актуальными в 60-х годах, а теперь снова стали трендовыми.
Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest
70-е годы – узкие сапоги
Сапоги, которые были хитом в 70-х годах теперь снова стали популярными. Обувь с микроподборами идеально подходит к минималистическому или монохромному стилю.
Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest
80-е – сапоги ботфорты
Провокационная обувь до бедра были популярными в 80-х годах. Тогда их популяризировала Мадонна, а в этом году в новой коллекции представила Стелла Маккартни.
Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest
90-е – сапоги с квадратным носком
Когда-то в 90-х сапоги с квадратным носком только начинали прокладывать путь к подиумам по всему миру, а сейчас они уже стали интересным вариантом обуви, которая идеально впишется к пальто.
Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest
2000-е – сапоги вестерн
Западная эстетика снова в моде. Выбирайте для себя ковбойские сапоги без каблуков и с ними. Любой вариант будет выглядеть стильно.
Трендовые сапоги осени / Фото Pinterest
Стилист Юлико рассказала в своем инстаграме, что именно сапоги являются самой модной осенней обувью. Высокие сапоги до колена на каблуках позволяют получить дорогой и статусный вид. Их можно носить с платьем, джинсами или мини-юбками.
Сапоги – трендовая обувь осени: смотрите видео
Какая еще обувь в моде осенью?
Этой осенью в моде классические прямые сапоги, сапоги со складками, замшевые сапоги kitten heels и байкерские сапоги.
Каждая из этих пар обуви может стать стильным дополнением к различной верхней одежде и нарядам.
