Які чоботи купити цієї осені: взуття від 60-х до 2000-х, яке знову в моді
- Дизайнери відроджують чоботи з 60-х до 2000-х років, які знову стали модними цієї осені.
- Серед трендів: чоботи на низькому ходу з 60-х, вузькі чоботи з 70-х, ботфорти з 80-х, квадратний носок з 90-х та вестерн-стиль з 2000-х.
Дизайнери залюбки повертаються до модних архівів, надихаючись трендами попередніх десятиліть. Для тих, хто в пошуку чобіт на осінню пору, радимо придивитися до найцікавішого взуття з 60-х, 70-х, 80-х років, яке стало актуальним цього року.
Осінні чоботи цього сезону стають головною родзинкою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Стилісти кажуть, що цього сезону варто вкластися в пару, яка стане вигідною інвестицією на кілька наступних років.
Які чоботи в моді цього року?
60-ті роки – чоботи на низькому ходу
Моделі проходилися подіумом в чоботах на плоскій підошві. Саме такі були актуальними в 60-х роках, а тепер знову стали трендовими.
Трендові чоботи осені / Фото Pinterest
70-ті роки – вузькі чоботи
Чоботи, які були хітом у 70-х роках тепер знову стали популярними. Взуття з мікропідборами ідеально підходить до мінімалістичного чи монохромного стилю.
Трендові чоботи осені / Фото Pinterest
80-ті – чоботи ботфорти
Провокаційне взуття до стегна були популярними у 80-х роках. Тоді їх популяризувала Мадонна, а цього року в новій колекції представила Стелла Маккартні.
Трендові чоботи осені / Фото Pinterest
90-ті – чоботи з квадратних носком
Колись у 90-х чоботи з квадратним носком лише починали прокладати шлях до подіумів по всьому світу, а зараз вони вже стали цікавим варіантом взуття, яке ідеально впишеться до пальта.
Трендові чоботи осені / Фото Pinterest
2000-ні – чоботи вестерн
Західна естетика знову в моді. Обирайте для себе ковбойські чоботи без підборів та з ними. Будь-який варіант виглядатиме стильно.
Трендові чоботи осені / Фото Pinterest
Стилістка Юліко розповіла у своєму інстаграмі, що саме чоботи є наймоднішим осіннім взуттям. Високі чоботи до коліна на підборах дозволяють отримати дорогий та статусний вигляд. Їх можна носити з сукнею, джинсами чи мініспідницями.
Чоботи – трендове взуття осені: дивіться відео
Яке ще взуття в моді восени?
Цієї осені в моді класичні прямі чоботи, чоботи зі складками, замшеві чоботи kitten heels та байкерські чоботи.
Кожна з цих пар взуття може стати стильним доповненням до різного верхнього одягу та вбрання.
