Несмотря на свои годы Моника Беллуччи сохраняет безупречный внешний вид, пишет Elle. Актриса унаследовала генетику от матери, однако она все равно постоянно ухаживает за собой с помощью простых, но очень важных и действенных привычек.

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Уход за волосами

Моника Беллуччи рассказала, что пользуется маской для волос, рецепт которой ей рассказала мама. Актриса наносит на волосы разогретое оливковое масло от середины волос до кончиков, выдерживает 20 минут, а тогда смывает шампунем. Эта маска подарит волосам насыщенный цвет и естественный блеск.

Кроме того, знаменитость рассказала, что разбавляет шампуни минеральной водой, чтобы они не пересушивали волосы и кожу головы.

Спорт

Несколько раз в неделю Моника Беллуччи плавает, она любит йогу и занимается пилатесом, а также ежедневно делает утреннюю зарядку.

Уход за кожей

Несколько раз в неделю актриса делает для себя домашнюю маску для лица. Моника вилкой измельчает половинку авокадо до пюреобразного состояния, добавляет 4 чайные ложки масла миндаля и 6 чайных ложек жирных сливок. Эту маску надо нанести на 15 минут на лицо, а потом смыть теплой водой.

Моника Беллуччи заботится о своем внешнем виде

Питание

Итальянка часто добавляет в свой рацион овощи, мясо и сыр, и не отказывается от пасты. Но для того, чтобы сбросить вес, она просто уменьшает порции и не сидит на диетах.

Отказ от инъекций

Моника Беллуччи не делает уколов красоты, поскольку предпочитает естественное старение. Она противница инъекционных методик, поэтому на ее лице можно заметить морщины, которые она не пытается скрыть.