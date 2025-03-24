Самые модные стрижки, от которых вы будете в восторге: прически, которые вам понравятся

Весной вдохновение занимает первые позиции, поэтому нам хочется начать новый этап жизни с прически. Для того, чтобы подобрать для себя красивую стрижку, советуем узнать последние тенденции и рассказать о вариантах, которые будут популярными весной 2025 года.

Иногда подобрать стрижку для себя – это еще тот челлендж, поэтому для того, чтобы немного упростить задачу, советуем подобрать для себя один из вариантов, которые уже достаточно востребованы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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French bob

Эта стрижка вдохновлена очень короткими каре в период двадцатых годов. Свое название – французский боб, он получил из-за того, что изначально его носили французские художницы и представительницы модного мира во главе с Габриэль Шанель.

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Выраженной чертой этой стрижки является короткая длина выше подбородка и рваный срез ножницами. Часто эту стрижку можно наблюдать в тандеме с челкой.

Стрижка в несколько слоев

С вариацией этой стрижки мы сталкиваемся на протяжении нескольких десятилетий. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить фактуры и объема. Сейчас популярность приобретает модифицированная стрижка shaggy – градация начинается ближе к низу, а стрижку дополняют челкой.

Pixie Cut

Экстракороткие стрижки снова вернулись к нам и не собираются покидать своих позиций. Бунтарская мальчишеская прическа является достаточно комфортной в уходе и стилизации, а для укладки требует только гель или воск. Для того, чтобы эта прическа действительно вам подходила, нужно выбрать правильную длину, которая поможет сохранить объем.

Японская химе

Сейчас эта стрижка только набирает популярность. Длина волос сохраняется, а вот пряди должны быть чуть выше подбородка. Срез должен быть графическим и четким. Эта стрижка подойдет всем, кто открыт к экспериментам и хочет создать что-то интересное.

Flippy Bob

Этот боб имеет особый твист. Кончики специально подрезаются, чтобы быть реже и легче основной массы волос. Их достаточно легко укладывать и делать изгиб наверх, который делает эту прическу кокетливой. Стрижка будет достаточно фактурно выглядеть на густых волосах, впрочем следует понимать, что она требует регулярной укладки.

Для тех, кто кроме прически хочет изменить в этом сезоне еще и цвет волос, предлагаем присмотреться к оттенку "шоколадный ганаш". Цвет прекрасно подходит людям с теплым оттенком кожи.