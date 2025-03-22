Оттенок "шоколадный ганаш" является насыщенным и глянцевым, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. В большинстве случаев он выглядит дорого, поэтому на него стоит обратить внимание всем, кто хочет добавить к своему образу определенной изюминки.

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В моду входит цвет "шоколадный ганаш"

В этом году в моде естественные цвета, поэтому именно оттенок "шоколадного ганаша" является идеальным примером, как придать волосам теплый и насыщенный оттенок. Вдохновиться этим цветом можно на примере моделей Камилы Морроне и Кайи Гербер.

Оттенок "шоколадный ганаш" имеет разные тона, поэтому ошибочно считать, что это сугубо коричневый цвет. Лучше всего подходит этот оттенок для людей с теплым оттенком кожи. Колористы говорят, что цвет подходит тем, кто имеет русый или карамельный природный цвет.

Чтобы получить удачный оттенок, нужно обратиться к профессионалу, который подберет именно тот тон, который будет подчеркивать черты лица, тон кожи и цвет глаз. Благодаря такому подходу удастся получить индивидуальный вид с насыщенными и блестящими волосами.

После окрашивания локонов, нужно придерживаться нескольких профессиональных советов, чтобы сохранить пряди блестящими.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Используйте шампунь и кондиционер, которые предназначены для окрашенных волос. Также стоит сократить термическую обработку, чтобы сохранить глянцевое покрытие. Во время пользования фена или выпрямителя, обязательно используйте термозащиту. Раз в неделю используйте маску для глубокого очищения.