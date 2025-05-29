5 трендовых сумок на лето: освежат любой образ

Сумки всегда удачно дополняют образы, поэтому стоит принять во внимание несколько стильных вариантов. Мы часто вдохновляемся образами модниц и инфлюенсерок, поэтому далее расскажем, что именно они выбирают для себя на летнее время.

Сумка является тем аксессуаром, без которого сложно представить полноценный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. У каждого есть свой стиль, поэтому стоит подбирать на лето именно ту сумку, которая удачно подойдет под наряд и дополнит летний аутфит.

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Вишневая сумка на лето

Сумки в вишневом цвете выглядят очень стиль и способны внести отличную изюминку в образ. Летом этот цвет будет таким же трендовым, как и все остальные.

Летняя плетеная сумка

С помощью такой сумки можно сделать образ расслабленным. Довершите свой look пляжным плетеным шопером или небольшой сумкой-корзиной.

Шоколадное хобо

Эта сумка уже несколько лет держится в трендах и не теряет своей популярности. Летом вместо черной классики выбирайте этот базовый и универсальный шоколадный цвет.

Пастельная сумка в пастельных тонах

Этим летом пастельные сумки будут бить все рекорды популярности. Попробуйте выбрать для себя лаконичный багет.

Сумка вдохновленная 90-ми

Летом в моде будут тренды 90-х годов. Один из них уже является популярным, а именно – сумка с карманами и застежками, которая легко придаст образу определенной расслабленности.

Кстати, образы прекрасно дополняют не только сумки, но и различные украшения. Стилистка составила список аксессуаров, которые стоит добавить в свой гардероб в этом году в этом году.