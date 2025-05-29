Сумка є тим аксесуаром, без якого складно уявити повноцінний образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У кожного є свій стиль, тому варто підбирати на літо саме ту сумку, яка вдало підійде під вбрання й доповнить літній аутфіт.

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Вишнева сумка на літо

Сумки у вишневому кольорі виглядають дуже стиль й здатні внести чудову родзинку до образу. Влітку цей колір буде таким же трендовим, як і всі інші.

Літня плетена сумка

За допомогою такої сумки можна зробити образ розслабленим. Довершіть свій look пляжним плетеним шопером чи невеличкою сумкою-кошиком.

Шоколадне хобо

Ця сумка вже кілька років тримається в трендах й не втрачає своєї популярності. Влітку замість чорної класики обирайте цей базовий та універсальний шоколадний колір.

Пастельна сумка

Цього літа пастельні сумки будуть бити всі рекорди популярності. Спробуйте обрати для себе лаконічний багет.

Сумка натхненна 90-ми

Влітку в моді будуть тренди 90-х років. Один з них вже є популярним, а саме – сумка з кишенями та застібками, яка легко додасть образу певної розслабленості.

До речі, образи чудово доповнюють не лише сумки, але й різні прикраси. Стилістка склала список аксесуарів, які варто додати до свого гардероба цього року.