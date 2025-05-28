Стилісти вже визначили кілька красивих пар, які точно мають з’явитися у вашій взуттєвій колекції, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Модне взуття на літо для нас знайоме, оскільки переходить з трендів з року в рік та залишається для нас актуальною базою, тому саме на них варто звернути увагу.

В’єтнамки

Це взуття є простим та універсальним тому радимо пограти з кольорами та обрати для себе різні варіації класичних відтінків. В’єтнамки на підборах виглядають доволі стильно й чудово підійдуть до спідниць, чи суконь. Також красиво виглядають в’єтнамки з джинсами.

Босоніжки з тонкими ремінцями

Витончені босоніжки в мінімалістичному дизайні – це мастхев на літню пору. Такі босоніжки доповнять будь-який образ – щоденний чи вечірній. Обирайте класичні чорні босоніжки або зробіть цікавий акцент на яскравому червоному кольорі.

Шльопанці

Це ще один базовий елемент взуттєвого гардероба, в якому поєднується комфорт й стиль. Обирайте модель з акцентом на фактуру – плетені чи з кольорової замші.

До речі, нещодавно ми розповіли про 5 гарячих трендових речей з інстаграму, які носять всі модниці. Зверніть на них увагу.