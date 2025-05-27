У кожного з нас вже є сформований свій гардероб, втім радимо додати ще кілька одиниць цікавого вбрання, яке буде мегаактуальним у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Стилісти визначили речі, які точно збиратимуть компліменти.

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Основою гардероба стануть в’єтнамки. Влітку, особливо у спекотні дні, вони є дуже актуальними. Радимо обрати пару, яка вже стала справжнім хітом серед модних інфлюенсерів – це в’єтнамки на підборах.

Великих обертів набирає тренд бохо. На початок це може бути романтична блуза чи сукня. Модниці вже почали приміряти багато образів, тож можете надихатися на створення аутфітів у їхньому інстаграмі.

Влітку багато суконь не буває, тому радимо додати до гардероба лаконічне плаття вільного силуету в пастельній палітрі.

А ще цього року заполонить моду гороховий принт. Можете почати з топу чи спідниці, або ж обрати для себе плаття в довжині максі.

Інший тренд може бути дещо незвичним для багатьох, але в моду входять ugly-балетки. Виглядають вони мило й наївно, головне їх поєднати з правильним вбранням.

До слова, нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 2 пари наймодніших кросівок на літо. Зверніть на них увагу, бо це взуття справді є номером один на літню пору.