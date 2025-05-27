У каждого из нас уже есть сформированный свой гардероб, впрочем советуем добавить еще несколько единиц интересного наряда, который будет мегаактуальным в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Стилисты определили вещи, которые точно будут собирать комплименты.

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Основой гардероба станут вьетнамки. Летом, особенно в жаркие дни, они очень актуальны. Советуем выбрать пару, которая уже стала настоящим хитом среди модных инфлюенсеров – это вьетнамки на каблуках.

Больших оборотов набирает тренд бохо. На начало это может быть романтическая блуза или платье. Модницы уже начали примерять много образов, поэтому можете вдохновляться на создание аутфитов в их инстаграме.

Летом много платьев не бывает, поэтому советуем добавить в гардероб лаконичное платье свободного силуэта в пастельной палитре.

А еще в этом году заполонит моду гороховый принт. Можете начать с топа или юбки, или выбрать для себя платье в длине макси.

Другой тренд может быть несколько необычным для многих, но в моду входят ugly-балетки. Выглядят они мило и наивно, главное их совместить с правильным нарядом.

К слову, недавно в нашем материале мы рассказали о 2 пары самых модных кроссовок на лето. Обратите на них внимание, потому что эта обувь действительно является номером один на летнее время.