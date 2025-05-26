На тренды одежды надо смотреть каждому индивидуально, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Pump Your Style. Тренды – это не базовый гардероб, который должен быть у каждой девушки.

Читайте также Две пары самых модных кроссовок лета: они разрывают тренды

Функция модных сезонных вещей заключается лишь в том, чтобы добавить образу изюминки, поэтому советуем ознакомиться с основными из них и выбрать то, что вам больше всего подойдет.

К слову! Этим летом в моде будет 3 платья. Как они выглядят и с чем их носить читайте на сайте 24 Канала.

Клетка

Многие девушки боятся добавлять клетку в свой гардероб, впрочем в этом сезоне она станет элегантной. Обращайте внимание на красивые легкие платья или рубашки, которые идеально подойдут на летнее время вместо куртки или жакета.

Главные тренды лета 2025 года
Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Розовый цвет

Этим летом в моде много ярких цветов, но советуем все же остановить свое внимание на нежном розовом оттенке. Цвет выглядит женственно и легко и имеет все шансы идеально вписаться в ваш гардероб.

Главные тренды лета 2025 года
Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Офисный стиль

Летом актуальным будет стиль 80-х годов. Сюда входят строгие костюмы, галстук, кожаные жакеты и акцент на силуэт.

Главные тренды лета 2025 года
Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Прозрачные ткани

Раньше прозрачные ткани были только на платьях, то теперь в моде лонгсливы из прозрачных материалов, юбки и брюки.

Главные тренды лета 2025 года
Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Красный цвет

В прошлом году красный цвет был очень популярным, впрочем до сих пор он не теряет своей силы. Дизайнеры продемонстрировали много вещей в красном цвете, поэтому советуем обратить на них внимание.

Главные тренды лета 2025 года
Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Эти летние тренды придадут ощущение стиля, легкости и сделают красивые акценты в образе. Клетка отвечает за структурность, прозрачные ткани – за игру с фактурами, а розовый и красный цвет помогут удачно разбавить образ.