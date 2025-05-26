На тренди одягу треба дивитися кожному індивідуально, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Pump Your Style. Тренди – це не базовий гардероб, який має бути в кожної дівчини.

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Функція модних сезонних речей полягає лише в тому, щоб додати образу родзинки, тому радимо ознайомитися з основними з них та вибрати те, що вам найбільше підійде.

До слова! Цього літа в моді буде 3 сукні. Як вони виглядають та з чим їх носити читайте на сайті 24 Каналу.

Клітинка

Багато дівчат бояться додавати клітинку у свій гардероб, втім цього сезону вона стане елегантною. Звертайте увагу на красиві легкі сукні чи сорочки, які ідеально підійдуть на літню пору замість куртки чи жакета.



Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Рожевий колір

Цього літа в моді багато яскравих кольорів, але радимо все ж таки зупинити свою увагу на ніжному рожевому відтінку. Колір виглядає жіночно й легко та має всі шанси ідеально вписатися у ваш гардероб.



Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Офісний стиль

Влітку актуальним буде стиль 80-х років. Сюди входять строгі костюми, краватка, шкіряні жакети й акцент на силует.



Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Прозорі тканини

Раніше прозорі тканини були лише на сукнях, то тепер в моді лонгсліви з прозорих матеріалів, спідниці та штани.



Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Червоний колір

Минулого року червоний колір був дуже популярним, втім досі він не втрачає своєї сили. Дизайнери продемонстрували багато речей в червоному кольорі, тому радимо звернути на них увагу.



Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Ці літні тренди додадуть відчуття стилю, легкості й зроблять красиві акценти в образі. Клітинка відповідає за структурність, прозорі тканини – за гру з фактурами, а рожевий та червоний колір допоможуть вдало розбавити образ.