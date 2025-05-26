На тренди одягу треба дивитися кожному індивідуально, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Pump Your Style. Тренди – це не базовий гардероб, який має бути в кожної дівчини.

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Функція модних сезонних речей полягає лише в тому, щоб додати образу родзинки, тому радимо ознайомитися з основними з них та вибрати те, що вам найбільше підійде.

До слова! Цього літа в моді буде 3 сукні. Як вони виглядають та з чим їх носити читайте на сайті 24 Каналу.

Клітинка

Багато дівчат бояться додавати клітинку у свій гардероб, втім цього сезону вона стане елегантною. Звертайте увагу на красиві легкі сукні чи сорочки, які ідеально підійдуть на літню пору замість куртки чи жакета.

Головні тренди літа 2025
Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Рожевий колір

Цього літа в моді багато яскравих кольорів, але радимо все ж таки зупинити свою увагу на ніжному рожевому відтінку. Колір виглядає жіночно й легко та має всі шанси ідеально вписатися у ваш гардероб.

Головні тренди літа 2025
Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Офісний стиль

Влітку актуальним буде стиль 80-х років. Сюди входять строгі костюми, краватка, шкіряні жакети й акцент на силует.

Головні тренди літа 2025
Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Прозорі тканини

Раніше прозорі тканини були лише на сукнях, то тепер в моді лонгсліви з прозорих матеріалів, спідниці та штани.

Головні тренди літа 2025
Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Червоний колір

Минулого року червоний колір був дуже популярним, втім досі він не втрачає своєї сили. Дизайнери продемонстрували багато речей в червоному кольорі, тому радимо звернути на них увагу.

Головні тренди літа 2025
Головні тренди літа 2025 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Ці літні тренди додадуть відчуття стилю, легкості й зроблять красиві акценти в образі. Клітинка відповідає за структурність, прозорі тканини – за гру з фактурами, а рожевий та червоний колір допоможуть вдало розбавити образ.