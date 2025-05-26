Красиві моделі кросівок стануть чудовим акцентом для літніх аутфітів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як виглядають трендові кросівки літа

Кросівки раніше були виключно взуттям для спорту, а тепер вони з’являються на подіумах та в образах інфлюенсерів та багатьох модниць. Тепер кросівки – це не лише база, але й головний складник образу, який здатен задати тон всьому.

Цього літа в моді будуть кросівки в цікавих кольорах та ефектних фактурах. Це взуття є виразним, небанальним й точно зможе довершити ваш образ. Радимо звернути увагу на 3 найгарячіші тренди кросівок, які захочуть носити всі.

Кросівки яскравих відтінків

Цього року наймоднішими вважаються яскраві кросівки. Обирайте для себе будь-які кольори – червоний, синій, зелений тощо. Вони здатні робити образ красивим, цікавішим та набагато ефектнішим. Ефектно виглядають образи, коли дівчата обирають вбрання під колір взуття.

Кросівки з анімалістичним принтом

Вже кілька років поспіль анімалістичні принти не здають позицій. Цього літа до леопардових кросівок додасться ще й принт зебри та коров’ячий принт. Таке взуття додасть образу сміливих акцентів. Стилісти радять поєднувати кросівки з денімом чи вбранням в монохромному стилі.

До речі, Кендалл Дженнер обрала джинси в кольорі індиго, які є універсальною частиною гардеробу, підходять до різних речей і взуття, і знову стали популярним трендом.