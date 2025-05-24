До трендових варіантів входять напівпрозорі сукні, сукні-комбінації, які вже стали класикою, грайливі babydoll та лаконічні сукні вільного крою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Окрім цих суконь, мегаактуальними влітку 2025 року будуть ще кілька суконь, на які варто звернути увагу.

Сукня в горошок

Речі в горошок дуже часто з’являлися в колекціях відомих брендів в різноманітних варіантах – на блузах, жакетах, штанах чи сорочках. Втім, найкраще виглядають сукні в горошок. Стилісти радять обирати для себе легкі сарафани, сукні бандо, моделі з коміром чи із зав’язками на шиї.



Стильні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Сукня в стилі бохо

Цього року усіх нас в літню пору чекає велике повернення стилю бохо. Радимо приміряти романтичні багатошарові сукні в довжині максі з воланами. Звертайте особливу увагу на пастельну палітру.



Модні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Сукня із заниженою талією

А ще додамо, що в моді буде хіт минулого літа – сукня із заниженою талією та вільною спідницею. Виглядає таке плаття витончено й дуже комфортно.



Стильні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Доповнити всі ці красиві сукні можна стильним взуттям. У нашому матеріалі ми розповіли, як виглядають найкрасивіші босоніжки на літню пору.