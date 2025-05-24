До трендових варіантів входять напівпрозорі сукні, сукні-комбінації, які вже стали класикою, грайливі babydoll та лаконічні сукні вільного крою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Окрім цих суконь, мегаактуальними влітку 2025 року будуть ще кілька суконь, на які варто звернути увагу.
Сукня в горошок
Речі в горошок дуже часто з’являлися в колекціях відомих брендів в різноманітних варіантах – на блузах, жакетах, штанах чи сорочках. Втім, найкраще виглядають сукні в горошок. Стилісти радять обирати для себе легкі сарафани, сукні бандо, моделі з коміром чи із зав’язками на шиї.
Стильні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Сукня в стилі бохо
Цього року усіх нас в літню пору чекає велике повернення стилю бохо. Радимо приміряти романтичні багатошарові сукні в довжині максі з воланами. Звертайте особливу увагу на пастельну палітру.
Модні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Сукня із заниженою талією
А ще додамо, що в моді буде хіт минулого літа – сукня із заниженою талією та вільною спідницею. Виглядає таке плаття витончено й дуже комфортно.
Стильні сукні на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Доповнити всі ці красиві сукні можна стильним взуттям. У нашому матеріалі ми розповіли, як виглядають найкрасивіші босоніжки на літню пору.