К трендовым вариантам входят полупрозрачные платья, платья-комбинации, которые уже стали классикой, игривые babydoll и лаконичные платья свободного кроя, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Кроме этих платьев, мегаактуальными летом 2025 года будут еще несколько платьев, на которые стоит обратить внимание.

Платье в горошек

Вещи в горошек очень часто появлялись в коллекциях известных брендов в различных вариантах – на блузах, жакетах, брюках или рубашках. Впрочем, лучше всего выглядят платья в горошек. Стилисты советуют выбирать для себя легкие сарафаны, платья бандо, модели с воротником или с завязками на шее.



Стильные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Платье в стиле бохо

В этом году всех нас в летнее время ждет большое возвращение стиля бохо. Советуем примерить романтические многослойные платья в длине макси с воланами. Обращайте особое внимание на пастельную палитру.



Модные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Платье с заниженной талией

А еще добавим, что в моде будет хит прошлого лета – платье с заниженной талией и свободной юбкой. Выглядит такое платье изящно и очень комфортно.



Стильные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Дополнить все эти красивые платья можно стильной обувью. В нашем материале мы рассказали, как выглядят самые красивые босоножки на летнее время.