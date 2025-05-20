Этой весной в моде не только широкие джинсы, но и прямые брюки, оригинальные модели со стразами и интересными швами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Но независимо от того, какие джинсы вы выберете, для лучшего эффекта, их можно удачно стилизовать. К примеру, очень красиво будет выглядеть денимовый монохромный образ, который уже активно носят инфлюенсеры.
Впрочем, независимо от выбранного верха, советуем усилить образ благодаря эффектной обуви. Ниже подробно расскажем, с чем можно носить джинсы.
С балетками Mary Jane
Благодаря этим балеткам, можно придать образу французской расслабленности. Это могут быть красивые черные или яркие красные балетки, которые сразу придадут желаемой изюминки аутфиту.
Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan
С сетчатыми балетками
В прошлом году в моде появились сетчатые балетки, поэтому советуем их стилизовать с джинсами в этом году. Выглядит такая обувь свежо и оригинально. Впрочем, дополнять ими джинсы стоит только в жаркое время года.
Модные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan
С ретрокроссовками
В этом году довольно модными являются кроссовки в стиле ретро. Советуем обратить внимание на лаконичные модели без массивной подошвы и декора. Особенно шикарно будут выглядеть кроссовки те, что выполнены из цветной замши.
Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan
С низкими каблуками
Слингбэки уже второй год набирают популярность, поэтому советуем выбрать для себя туфли, которые придадут джинсам определенной сдержанности и элегантности.
Модные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan
К слову, на лето 2025 модницы должны обратить внимание на несколько фасонов джинсов. О самых популярных джинсах на летнее время мы рассказали в нашем материале.