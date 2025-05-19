Диапазон моделей колеблется от прямых классических джинсов – до экстрабольших и мешковатых, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. По версии инфлюенсерок, в моде будет несколько фасонов джинсов, поэтому советуем обратить внимание именно на них.

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Прямые джинсы с подкатами

Свободные прямые джинсы с подкатами в светло-голубом цвете в этом году очень популярны. Носите их с черным свитшотом, черными мокасинами и плетеной сумкой.

Классические прямые синие джинсы с прямыми брюками

Эти джинсы являются достаточно универсальными, поэтому в них уместно пойти на прогулку по парку или на званый ужин в ресторан. Плюсом этих джинсов является то, что они никогда не надоедят. Стилизовать их можно с джинсовыми рубашками, жакетами и красивыми замшевыми лоферами.

Длинные джинсы

Удлиненные джинсы прекрасно вытягивают силуэт и добавляют несколько сантиметров роста. Можно носить с кроссовками или туфлями на каблуках. Главное – подобрать модель, которая вам подходит.

Белые джинсы

Лето – идеальная пора для ношения светлых джинсов, которые прекрасно освежают городские образы. Можно создавать монохромные аутфиты, или сочетать с контрастными вещами – лакированной коричневой курткой или плюшевой сумкой.

Черные джинсы с высокой талией

Такие джинсы в тандеме с любым верхом станут хорошим сочетанием на летнее время. Стилисты советуют дополнять образ поясом, украшениями и остроносыми туфлями.

Экстрабольшие джинсы

Джинсы этого фасона должны быть не просто мешковатыми, а иметь преувеличенный силуэт и напоминать брюки палаццо.

Кроме джинсов, советуем обратить внимание на модные брюки этого лета. В представленной подборке – интересные варианты, которые идеально сочетаются с блузами, рубашками, лонгсливами, майками или футболками.