Діапазон моделей коливається від прямих класичних джинсів – до екстравеликих та мішкуватих, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. За версією інфлюенсерок, в моді буде кілька фасонів джинсів, тому радимо звернути увагу саме на них.

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Прямі джинси з підкатами

Вільні прямі джинси з підкатами у світло-блакитному кольорі цього року є дуже популярними. Носіть їх з чорним світшотом, чорними мокасинами та плетеною сумкою.

Класичні прямі сині джинси

Ці джинси є досить універсальними, тому в них доречно піти на прогулянку парком чи на звану вечерю до ресторану. Плюсом цих джинсів є те, що вони ніколи не набриднуть. Стилізувати їх можна з джинсовими сорочками, жакетами та красивими замшевими лоферами.

Довгі джинси

Подовжені джинси чудово витягують силует й додають кілька сантиметрів зросту. Можна носити з кросівками чи туфлями на підборах. Головне – підібрати модель, яка вам пасує.

Білі джинси

Літо – ідеальна пора для носіння світлих джинсів, які чудово освіжають міські образи. Можна створювати монохромні аутфіти, або поєднувати з контрастними речима – лакованою коричневою курткою чи плюшевою сумкою.

Чорні джинси з високою талією

Такі джинси в тандемі з будь-яким верхом стануть гарним поєднанням на літню пору. Стилісти радять доповнювати образ поясом, прикрасами й гостроносими туфлями.

Екстравеликі джинси

Джинси цього фасону мають бути не просто мішкуватими, а мати перебільшений силует й нагадувати штани палаццо.

Окрім джинсів, радимо звернути увагу на модні штани цього літа. У представленій добірці – найцікавіші варіанти, які ідеально поєднаються з блузами, сорочками, лонгслівами, майками чи футболками.