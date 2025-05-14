Без брюк в гардеробе обойтись невозможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В представленной подборке – интересные варианты, которые идеально сочетаются с блузами, рубашками, лонгсливами, майками или футболками.

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Коричневые кожаные брюки коричневого цвета

Кожаные брюки станут отличным выбором на лето. На подиумах модели шагали в прямых моделях, которые очень красиво смотрятся с туфлями на каблуках.



Трендовые брюки 2025 года / Фото Vogue

Классические брюки

Такие брюки не выходят из моды и будут оставаться актуальными длительное время. Дизайнеры советуют сочетать классические брюки с минималистичными майками, рубашками и даже галстуками. Кроме черного, выбирайте нейтральные минималистичные цвета – серый, коричневый, бежевый.



Трендовые брюки 2025 года / Фото Vogue

Брюки "Алладина"

Легкие и объемные брюки в стиле "Алладина" были популярны в 2010-х годах. Теперь они снова возвращаются в моду. Их можно сочетать с топами и босоножками. Самым популярным цветом является молочный и коричневый.



Трендовые брюки 2025 года / Фото Vogue

Белые брюки

Этой весной брюки белого цвета будут еще более особенными. Сделайте фокус на кремово-белой палитре и создавайте монохромные образы с белыми брюками, футболкой, обувью и аксессуарами.



Трендовые брюки 2025 года / Фото Vogue

Брюки с ремнем

Такой аксессуар как ремень становится все более популярным. Использование ремня этим летом в образах – это не только практическая необходимость, но и стилистический трюк.



Трендовые брюки 2025 года / Фото Vogue

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