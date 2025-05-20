В жару можно чувствовать себя комфортно и одновременно выглядеть стильно, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
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Любимые джинсы можно заменить на красивые трендовые костюмные брюки палаццо и еще множество других вариантов.
Брюки из льна
Останавливайтесь на белоснежной классике и точно не прогадаете. Сочетайте белые льняные шаны с верхом того же оттенка для создания красивого эффекта. Для невесомых нежных аутфитов, советуем выбрать топы кроше.
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar
Пижамные брюки
Выбирайте для себя приятные пастельные оттенки, которые являются максимально расслабленными. Дополняйте такие брюки кроп-топами, футболкой или рубашкой оверсайз.
Модные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar
Сатиновые брюки
Такие брюки станут базовыми на летнее время. Они являются чрезвычайно комфортными и помогут создать множество образов. Стилизуйте с интересными топами, майками или базовыми футболками.
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar
Трикотажные брюки
Стилисты отмечают, что эта модель брюк понравится каждой девушке. Они создают красивый силуэт, от которого невозможно отвести взгляд.
Модные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar
Спортивные штаны
Цветные спортивные штаны с полосками хорошо смотрятся в любой гамме – черной, синей, красной или зеленой. Они с радостью дополнят ваш образ и создадут непринужденный аутфит.
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar
К слову, на лето 2025 модницы должны обратить внимание на несколько фасонов джинсов. Больше о самых красивых моделях джинсов рассказали в нашем материале.