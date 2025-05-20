В жару можно чувствовать себя комфортно и одновременно выглядеть стильно, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Любимые джинсы можно заменить на красивые трендовые костюмные брюки палаццо и еще множество других вариантов.

Брюки из льна

Останавливайтесь на белоснежной классике и точно не прогадаете. Сочетайте белые льняные шаны с верхом того же оттенка для создания красивого эффекта. Для невесомых нежных аутфитов, советуем выбрать топы кроше.

Стильные брюки на летнее время
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar

Пижамные брюки

Выбирайте для себя приятные пастельные оттенки, которые являются максимально расслабленными. Дополняйте такие брюки кроп-топами, футболкой или рубашкой оверсайз.

Стильные брюки на летнее время
Модные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar

Сатиновые брюки

Такие брюки станут базовыми на летнее время. Они являются чрезвычайно комфортными и помогут создать множество образов. Стилизуйте с интересными топами, майками или базовыми футболками.

Стильные брюки на летнее время
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar

Трикотажные брюки

Стилисты отмечают, что эта модель брюк понравится каждой девушке. Они создают красивый силуэт, от которого невозможно отвести взгляд.

Стильные брюки на летнее время
Модные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar

Спортивные штаны

Цветные спортивные штаны с полосками хорошо смотрятся в любой гамме – черной, синей, красной или зеленой. Они с радостью дополнят ваш образ и создадут непринужденный аутфит.

Стильные брюки на летнее время
Стильные брюки на летнее время / Фото Harper's Bazaar

К слову, на лето 2025 модницы должны обратить внимание на несколько фасонов джинсов. Больше о самых красивых моделях джинсов рассказали в нашем материале.