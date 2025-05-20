У спеку можна почувати себе комфортно й водночас виглядати стильно, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Читайте також Найкрасивіші сукні на літню пору 2025: зверніть на них увагу

Улюблені джинси можна замінити на красиві трендові костюмні штани палаццо та ще безліч інших варіантів.

Штани з льону

Зупиняйтеся на білосніжній класиці й точно не прогадаєте. Поєднуйте білі лляні шани з верхом того ж відтінку для створення гарного ефекту. Для невагомих ніжних аутфітів, радимо обрати топи кроше.

Стильні штани на літню пору
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar

Піжамні штани

Обирайте для себе приємні пастельні відтінки, які є максимально розслабленими. Доповнюйте такі штани кроп-топами, футболкою чи сорочкою оверсайз.

Стильні штани на літню пору
Модні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar

Сатинові штани

Такі штани стануть базовими на літню пору. Вони є надзвичайно комфортними й допоможуть створити безліч образів. Стилізуйте з цікавими топами, майками чи базовими футболками.

Стильні штани на літню пору
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar

Трикотажні штани

Стилісти зазначають, що ця модель штанів сподобається кожній дівчині. Вони створюють красивий силует, від якого неможливо відвести погляд.

Стильні штани на літню пору
Модні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar

Спортивні штани

Кольорові спортивні штани зі смужками гарно виглядають в будь-якій гамі – чорній, синій, червоній чи зеленій. Вони радо доповнять ваш образ та створять невимушений аутфіт.

Стильні штани на літню пору
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar

До слова, на літо 2025 модниці мають звернути увагу на кілька фасонів джинсів. Більше про найкрасивіші моделі джинсів розповіли у нашому матеріалі.