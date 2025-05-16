Різноманіття суконь на теплу пору вражає, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Завдяки своїй універсальності сукня однаково підійде для святкових виходів чи вечірніх прогулянок в будні дні. Далі розповімо про найкрасивіші плаття на літню пору, на які варто звернути увагу.

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Пастельні відтінки

На вершині модного Олімпу опинилися пастельні відтінки суконь. У моді будуть пудрово-рожеві, небесно-блакитні, лавандові та фісташкові кольори. Плаття мають певну легкість й романтичність завдяки різноманітним формам декору, серед яких є прозорі елементи, драпірування, рюші, мереживо та банти.



Красиві сукні на літню пору 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сатинова сукня

Сукні з сатину є актуальними й продовжують підкорювати подіуми. Вони можуть бути максимально простими, без зайвих деталей чи з певним оздобленням у вигляді драпірування. Варіантів суконь з сатину є безліч, але радимо придивитися до варіантів із глибоким V-подібним вирізом, а також довжини міні.



Красиві сукні на літню пору 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сукня сорочка

Цього року в моду повертаються сукні-сорочки. Ці прості та функціональні плаття стануть чудовою основою для денних та вечірніх форматів. У денну пору носіть такі плаття з кросівками, а у вечірню – з туфлями на підборах.



Красиві сукні на літню пору 2025 / Фото Harper's Bazaar

Драпірування

Вагоме місце в переліку трендів займає драпірування. Цей елемент оздоблення сукні набирає дедалі більшої популярності. Виглядають сукні з драпіруванням витончено, красиво й святково.



Красиві сукні на літню пору 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сліп-сукня

Чуттєві та елегантні сукні простого крою в білизняному стилі з шовку та з додаванням мережива залишаються в моді. Такі плаття ідеально підходять для побачень, святкових виходів чи денних прогулянок.



Красиві сукні на літню пору 2025 / Фото Harper's Bazaar

Доповнити всі ці красиві сукні можна стильним взуттям. У нашому матеріалі ми розповіли, як виглядають найкрасивіші босоніжки на літню пору.